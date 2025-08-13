La docente acusada de pedofilia será separada de menores pero seguirá trabajando
La Dirección General de Escuelas dio a conocer la medida.
13/08/2025 | 07:38Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Una docente de Tupungato, acusada de intentar subir un video de pedofilia a YouTube, seguirá trabajando pero alejada de menores.
La información fue confirmada por la delegada del Valle de Uco de la Dirección General de Escuelas, Fernanda Barkudi.
La docente fue separada y dada de baja del cargo de vicedirectora suplente. En su rol como maestra, está trasladada preventivamente a una administración de la dependencia de la DG, donde no tiene contacto con niños ni niñas.
El caso continúa en desarrollo, y la comunidad educativa sigue atenta a las decisiones que se tomen en relación a esta situación.
