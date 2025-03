La Caminera de Córdoba multó a ciclistas que iban por autovía: qué dice la ley

La Policía Caminera de Córdoba detuvo la marcha de un grupo de ciclistas que circulaba por la autovía 5, que va desde la capital provincial hacia Alta Gracia.

Los oficiales les aplicaron una multa y esto reanudó la polémica por la circulación de los ciclistas en las distintas rutas de la provincia.

El comisario Marcelo Hugo Giménez explicó a Cadena 3 que está expresamente prohibida la circulación de bicicletas en autopistas y autovías de la provincia de Córdoba y que solo está autorizada en rutas convencionales (mano-contramano).

Los ciclistas debieron presentar su DNI y recibieron una multa que varía entre 100 y 200 unidades fijas, dependiendo de la situación en que se encuentren.

/Inicio Código Embebido/

Video. La Caminera de Córdoba multó a un grupo de ciclistas que circulaban por la autovía Cadena 3 Episodios

/Fin Código Embebido/

El procedimiento de multa incluyó la toma de datos de los ciclistas y la notificación a través de dispositivos portátiles. Giménez explicó que "no hay una quita de puntos al carnet conductor, porque no lo está haciendo sobre un vehículo a motor".

Las infracciones pueden agravarse si el ciclista no utiliza casco, luces o circula en doble fila. "Si no llevan casco, también se les dará multa", aclaró Giménez. Posteriormente, si un ciclista es multado, se le solicita que alguien lo venga a buscar, ya que no puede continuar circulando por la autovía.

En caso de no poder ser recogidos, la Policía Caminera acompaña al ciclista hasta la primera salida de la autovía. Giménez mencionó que "hay mucha gente que sale todos los fines de semana y que saben perfectamente que hay autopistas y autovías por donde no pueden circular".

La viralización de un video sobre este tema generó otra vez un debate sobre la aplicación de la ley. Giménez aseguró que el procedimiento de multa y acompañamiento se realiza de manera habitual cuando detectan a ciclistas en infracción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Fernando Barrionuevo.