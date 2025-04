FOTO: Hackearon la Caja de Acción Social: "No jueguen al Quini, es todo una farsa".

Un hackeo en la página web de la Caja de Acción Social (CAS) generó una alarma en el organismo. Sin embargo, se comprobó que no hubo mayores perjuicios, ya que no se comprometió información sensible.

En el sector donde se visualizan las últimas noticias publicadas por la CAS, fueron reemplazas por una imagen de Javier Milei, con la firma "hacked by @gov.eth". Y al entrar en las publicaciones, tras el hackeo se podía visualizar la imagen del libertario, junto a la frase: "No jueguen al Quini es todo una farsa, gana el sistema".

El presidente de la Caja, Juan Pablo Medina, explicó en Cadena 3 que el ingreso ilícito al sistema se produjo a través de una contraseña de un agenciero vinculado a la agencia de Quiniela.

Medina destacó que la Dirección de Conectividad y Ciberseguridad del Gobierno Provincial está trabajando en el asunto.

"Nos da la oportunidad de mejorar, así que, si bien es un llamado de atención para todos, hay medidas que se pueden llevar adelante", expresó Medina. Y sumó: "Tengo entendido que se están tomando muchas medidas a ese respecto, así que es cuestión de ponerse de manos a la obra nada más".

Lo sucedido obliga a la Caja de Acción Social a actualizar los protocolos y tomar otras medidas para un uso seguro de las plataformas digitales.

