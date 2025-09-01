En vivo

Habilitan el Paso Internacional Cristo Redentor tras el temporal de nieve

Osvaldo Valle, periodista de Gendarmería, explicó que la modalidad de atención será 24 horas, hasta el día 31 de mayo del 2026.

Después del temporal del fin de semana, se habilitó el Paso Internacional Cristo Redentor desde las 10 y hoy el túnel estará operativo las 24 horas, ya en horario de verano.

Al respecto, Osvaldo Valle, periodista de Gendarmería, explicó que la modalidad de atención será 24 horas, hasta el día 31 de mayo del 2026.

Se recuerda que la colocación de cadenas es obligatoria. El paso estuvo cerrado sábado y domingo debido a la fuerte nevada que afectó tanto en la zona de Argentina como en el lado chileno.

Lectura rápida

¿Qué se habilitó después del temporal del fin de semana? Se habilitó el Paso Internacional Cristo Redentor.

¿Quién explicó la modalidad de atención del túnel? Osvaldo Valle, periodista de Gendarmería.

¿Cuándo estará operativo el túnel? Estará operativo las 24 horas hasta el 31 de mayo del 2026.

¿Por qué estuvo cerrado el paso? Estuvo cerrado debido a la fuerte nevada que afectó a Argentina y Chile.

¿Qué es obligatorio al usar el paso? La colocación de cadenas es obligatoria.

