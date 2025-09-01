Habilitan el Paso Internacional Cristo Redentor tras el temporal de nieve
Osvaldo Valle, periodista de Gendarmería, explicó que la modalidad de atención será 24 horas, hasta el día 31 de mayo del 2026.
01/09/2025 | 07:46Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Después del temporal del fin de semana, se habilitó el Paso Internacional Cristo Redentor desde las 10 y hoy el túnel estará operativo las 24 horas, ya en horario de verano.
Al respecto, Osvaldo Valle, periodista de Gendarmería, explicó que la modalidad de atención será 24 horas, hasta el día 31 de mayo del 2026.
Se recuerda que la colocación de cadenas es obligatoria. El paso estuvo cerrado sábado y domingo debido a la fuerte nevada que afectó tanto en la zona de Argentina como en el lado chileno.
