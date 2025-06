Familias de barrio Miralta se resisten a ser desalojadas y trasladadas a Zepa C

Familias de un asentamiento ubicado en la villa barrio Miralta, a pocos metros de Circunvalación y la autopista Córdoba-Rosario, son trasladadas a barrio barrio Zepa C, donde recibirán nuevas viviendas.

El traslado se debe a la construcción de Caminos de las Sierras de un nuevo tramo de tres kilómetros de la colectora sobre la avenida de Circunvalación, en el anillo interno entre el distribuidor de la Costanera y la avenida Sabatini.

Este tramo completa un total de 15 kilómetros de colectora, sumándose a los 12 kilómetros ya construidos desde avenida Juan B. Justo hasta Rancagua y desde Rancagua hasta la ruta Malvinas Argentinas.

Norma Ideseda, una de las vecinas afectadas, en diálogo con Cadena 3 expresó: "No es vida. Yo me vine porque no tenía para el alquiler. Edifiqué mi casa con mi marido. Pero no es vida".

Los habitantes enfrentaron múltiples problemas en la zona, incluyendo la falta de agua. "En el día no tenemos agua. Es un hilito y se corta. No podemos. Tenemos que llenar tachos para mantener todo el día para que tengamos agua", comentó Norma. La inseguridad también preocupa a los residentes.

El traslado a barrio Zepa C, cerca del Mercado de Abasto, se realiza tras protestas por las condiciones de vida. "Hemos protestado varias veces", relató Florencia, otra vecina.

Los nuevos hogares son parte de un plan del Gobierno de Córdoba para mejorar la calidad de vida de aproximadamente 80 a 100 familias.

El operativo de desalojo generó algo de tensión este jueves por la mañana debido al reclamo de vecinos que se resistían a abandonar sus viviendas. El procedimiento, que comenzó en la parte baja del asentamiento, cercano a la ruta, derivó en la reubicación de varias familias a nuevas viviendas otorgadas por el municipio en el barrio Zepa C, detrás del mercado Abasto.

Sin embargo, en la parte alta del asentamiento, el proceso enfrenta resistencia por parte de algunos habitantes que denuncian irregularidades en la asignación de casas.

Una de las vecinas afectadas, cuya identidad no fue revelada, explicó su situación con indignación: "Me dieron una casa, pero somos tres familias, 14 personas en total, con mis nietos, nueras y yernos. Nos quieren dar una sola casa con una habitación de tres por tres. No quieren reconocer a las familias que viven dentro, que están separadas, pero como compartimos paredes dicen que es una sola casa".

La mujer, que fue censada junto a sus hijos, afirmó a Cadena 3 que el censo se realizó familia por familia, pero ahora las autoridades asignan una vivienda por construcción, ignorando la división de núcleos familiares.

"No me voy a mover hasta que me den las casas que nos corresponden. No voy a dormir como gallina parada con 14 personas en una pieza donde no caben los muebles de cada familia", sentenció, atrincherada en la puerta de su hogar junto a sus hijos para evitar la demolición.

El operativo, que incluye la intervención de maquinaria para derribar las viviendas abandonadas por las familias reubicadas, también enfrenta el reclamo de unas 20 familias que no fueron incluidas en el censo y, por lo tanto, no han recibido asignación de viviendas.

Mientras tanto, las familias censadas que aceptaron la reubicación ya estaban siendo trasladadas con camiones al barrio Zepa C.

El desalojo generó complicaciones en la circulación, ya que el anillo interno de la autopista permanecía cortado, afectando a quienes transitan desde la ruta que conecta Córdoba con Rosario.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Alejandro Bustos