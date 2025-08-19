Escándalo en Tucumán: un policía mató a un perro a balazos y amenazó a su dueña

En la localidad de Esquina y Mancopa, Tucumán, un agente de policía enfrenta cargos tras haber matado a un perro y amenazado a su propietaria, según informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con el relato de la dueña del can, el hecho ocurrió cuando salió de su lugar de trabajo en busca de su mascota, que se había escapado.

Al escuchar disparos, se dirigió al lugar de donde provenían y encontró a su perro sin vida en un campo dedicado a la cosecha de caña de azúcar.

Junto al animal estaba el acusado, un policía y vecino de la zona, quien sostenía un arma de fuego en la mano.

Al confrontarlo por la muerte de su perro, el agente reaccionó de manera agresiva, guardó el arma en su cintura y profirió amenazas contra la mujer.

La Justicia dispuso medidas cautelares de menor intensidad, incluyendo la prohibición de que el acusado se acerque a menos de 200 metros de la mujer dueña del can y la restricción de portar armas durante los próximos seis meses.