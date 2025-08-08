El Gobierno elimina regulaciones y libera el uso de drones en todo el país
La ANAC publicó la resolución 550, permitiendo su uso libre en zonas rurales y sin necesidad de licencia.
08/08/2025 | 11:07Redacción Cadena 3
FOTO: Drones.
-
Audio. El Gobierno elimina regulaciones y libera el uso de drones en todo el país
Siempre Juntos
El Gobierno argentino ha eliminado las regulaciones sobre el uso de drones, permitiendo la operación de estos dispositivos en todo el país de manera libre.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) publicó la resolución 550, comunicada por el Ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según ella, los drones con peso inferior a 250 gramos podrán ser utilizados sin ningún tipo de control en cualquier lugar del país.
La resolución también establece que ya no será necesario obtener licencia para drones de hasta 25 kilos en áreas rurales. Se espera que esta medida genere una serie de conflictos, ya que permitirá a particulares operar drones sin supervisión, lo que podría ingresar a situaciones problemáticas.
La falta de regulaciones implica que un vecino podría, por ejemplo, levantar un dron y observar lo que sucede en la propiedad de otro.
Además, se habilita a todos los instructores y centros de instrucción para brindar cursos en diversas categorías, lo que augura un aumento en el interés y uso de estos dispositivos.
Con la eliminación de estas restricciones, se abre un nuevo capítulo en la utilización de drones en Argentina.
Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
1. ¿Qué ha hecho el Gobierno argentino con respecto a los drones?
El Gobierno argentino ha eliminado las regulaciones sobre el uso de drones, permitiendo su operación libre en todo el país.
2. ¿Quién comunicó la nueva resolución sobre drones?
La nueva resolución fue comunicada por el Ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
3. ¿Cuáles son las nuevas reglas para los drones de menos de 250 gramos?
Los drones con peso inferior a 250 gramos podrán ser utilizados sin ningún tipo de control en cualquier lugar del país.
4. ¿Qué implicaciones podría tener la falta de regulaciones sobre drones?
La falta de regulaciones podría permitir que un vecino opere un dron para observar lo que sucede en la propiedad de otro, generando conflictos.
5. ¿Qué se habilita para instructores y centros de instrucción?
Se habilita a todos los instructores y centros de instrucción para brindar cursos en diversas categorías de drones.