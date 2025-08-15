Detuvieron a siete repartidores tras agredir a la policía en Yerba Buena

En un hecho que sacudió a la localidad de Yerba Buena, Tucumán, siete cadetes de la plataforma de delivery Pedidos Ya fueron detenidos tras protagonizar una violenta protesta frente a la Municipalidad.

El conflicto se desató luego de que un repartidor fuera demorado por irregularidades en la documentación de su motocicleta, desencadenando una escalada de tensión que dejó un saldo de varios heridos, incluyendo personal de la Guardia Urbana Municipal y autoridades policiales.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando un trabajador de delivery fue interceptado por las autoridades debido a problemas con los papeles de su moto. La situación, inicialmente rutinaria, derivó en una protesta masiva cuando entre 50 y 60 repartidores de Pedidos Ya se congregaron frente a la Municipalidad de Yerba Buena para exigir la liberación de su compañero.

Según relató el comisario inspector Héctor Marín, la manifestación rápidamente se tornó violenta, con los cadetes profiriendo insultos y agresiones físicas contra los efectivos de la Guardia Urbana Municipal y la policía local.

Enfrentamientos y heridos

La situación se salió de control, resultando en un enfrentamiento que dejó un saldo de siete cadetes detenidos.

Además, las agresiones dejaron heridos a cinco agentes de la Guardia Urbana Municipal, al Director de Seguridad del municipio y al Jefe de la Comisaría de Yerba Buena, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración durante el operativo para controlar la protesta.