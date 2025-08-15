En vivo

Detuvieron a siete repartidores tras agredir a la policía en Yerba Buena

La protesta comenzó por un delivery demorado por irregularidades en su moto.

15/08/2025 | 08:36Redacción Cadena 3

FOTO: Captura de video.

  1.

    Audio. Detuvieron a siete repartidores tras agredir a la policía en Tucumán

    Siempre Juntos

    Episodios

En un hecho que sacudió a la localidad de Yerba Buena, Tucumán, siete cadetes de la plataforma de delivery Pedidos Ya fueron detenidos tras protagonizar una violenta protesta frente a la Municipalidad.

El conflicto se desató luego de que un repartidor fuera demorado por irregularidades en la documentación de su motocicleta, desencadenando una escalada de tensión que dejó un saldo de varios heridos, incluyendo personal de la Guardia Urbana Municipal y autoridades policiales.

El origen del conflicto

Todo comenzó cuando un trabajador de delivery fue interceptado por las autoridades debido a problemas con los papeles de su moto. La situación, inicialmente rutinaria, derivó en una protesta masiva cuando entre 50 y 60 repartidores de Pedidos Ya se congregaron frente a la Municipalidad de Yerba Buena para exigir la liberación de su compañero.

Según relató el comisario inspector Héctor Marín, la manifestación rápidamente se tornó violenta, con los cadetes profiriendo insultos y agresiones físicas contra los efectivos de la Guardia Urbana Municipal y la policía local.

Enfrentamientos y heridos

La situación se salió de control, resultando en un enfrentamiento que dejó un saldo de siete cadetes detenidos.

Además, las agresiones dejaron heridos a cinco agentes de la Guardia Urbana Municipal, al Director de Seguridad del municipio y al Jefe de la Comisaría de Yerba Buena, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración durante el operativo para controlar la protesta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Yerba Buena? Siete cadetes de Pedidos Ya fueron detenidos tras una violenta protesta frente a la Municipalidad.

¿Quiénes fueron los protagonistas? Los protagonistas fueron los cadetes de Pedidos Ya y las autoridades de la Guardia Urbana Municipal y la policía local.

¿Cuándo sucedió el incidente? El incidente ocurrió tras la detención de un repartidor por irregularidades en su documentación.

¿Dónde tuvo lugar la protesta? La protesta tuvo lugar frente a la Municipalidad de Yerba Buena, Tucumán.

¿Por qué se produjo la protesta? La protesta se produjo para exigir la liberación de un compañero detenido por problemas con los papeles de su moto.

