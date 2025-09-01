Detuvieron a seis miembros de Remar por privación de la libertad de menores
Los cargos presentados incluyen además lesiones y coacción, según informó la Fiscalía en un comunicado.
01/09/2025 | 10:01Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
El fiscal Iván Rodríguez ordenó la detención de seis personas vinculadas a la Asociación Civil Remar (Programa de Rehabilitación y Reinserción de Personas Marginadas), acusadas de graves delitos contra menores.
Los cargos presentados incluyen privación ilegítima de la libertad, lesiones y coacción, según informó la Fiscalía en un comunicado.
La investigación se inició tras denuncias sobre presuntas conductas inapropiadas en el seno de la organización. Según las primeras hipótesis de la Fiscalía, las víctimas, todos menores de edad, habrían sufrido castigos físicos y psicológicos.
En declaraciones a Cadena 3, el fiscal Rodríguez afirmó: "Habría niños que estaban siendo sometidos a conductas inapropiadas, a malos tratos, a castigos físicos y psicológicos excesivos".
Las detenciones se llevaron a cabo como parte de una investigación que aún se encuentra en curso.
Las autoridades trabajan para esclarecer las condiciones en las que vivían los menores dentro de la asociación. No se descartan nuevas diligencias en los próximos días.
