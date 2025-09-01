En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Detuvieron a seis miembros de Remar por privación de la libertad de menores

Los cargos presentados incluyen además lesiones y coacción, según informó la Fiscalía en un comunicado.

01/09/2025 | 10:01Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

  1.

    Audio. Detienen a seis miembros de Remar por abuso y privación de libertad de menores

    Cadena 3

    Episodios

El fiscal Iván Rodríguez ordenó la detención de seis personas vinculadas a la Asociación Civil Remar (Programa de Rehabilitación y Reinserción de Personas Marginadas), acusadas de graves delitos contra menores.

Los cargos presentados incluyen privación ilegítima de la libertad, lesiones y coacción, según informó la Fiscalía en un comunicado.

La investigación se inició tras denuncias sobre presuntas conductas inapropiadas en el seno de la organización. Según las primeras hipótesis de la Fiscalía, las víctimas, todos menores de edad, habrían sufrido castigos físicos y psicológicos.

En declaraciones a Cadena 3, el fiscal Rodríguez afirmó: "Habría niños que estaban siendo sometidos a conductas inapropiadas, a malos tratos, a castigos físicos y psicológicos excesivos".

Las detenciones se llevaron a cabo como parte de una investigación que aún se encuentra en curso.

Las autoridades trabajan para esclarecer las condiciones en las que vivían los menores dentro de la asociación. No se descartan nuevas diligencias en los próximos días.

Lectura rápida

¿Quién ordenó las detenciones?
El fiscal Iván Rodríguez ordenó la detención de seis personas vinculadas a la Asociación Civil Remar.

¿Cuáles son los cargos presentados?
Los cargos incluyen privación ilegítima de la libertad, lesiones y coacción.

¿Por qué se inició la investigación?
La investigación se inició tras denuncias sobre presuntas conductas inapropiadas en la organización.

¿Qué tipo de abusos sufrieron los menores?
Las víctimas habrían sufrido castigos físicos y psicológicos.

¿Qué están haciendo las autoridades actualmente?
Las autoridades trabajan para esclarecer las condiciones en las que vivían los menores y no se descartan nuevas diligencias.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho