Delincuentes armados robaron dos veces en un día en una dietética de Córdoba

Un nuevo episodio de inseguridad vuelve a preocupar a los vecinos del centro de Córdoba. En Bv. San Juan 757, Florencia, propietaria de una dietética, sufrió dos asaltos en menos de 12 horas que fueron perpetrados por el mismo delincuente.

El primer robo ocurrió en la mañana, cuando un hombre de aproximadamente 40 años ingresó al local bajo el pretexto de realizar una compra. "A la mañana viene un hombre solo, me pide un par de cosas y al momento de pagar se me acerca demasiado. Me dice, 'tengo un arma, quédate tranquila, no grites porque si no te pego un tiro'", relató la propietaria del local a Cadena 3.

La comerciante, visiblemente asustada, accedió a entregarle el dinero de la caja.

Delincuentes armados robaron dos veces en un día en una dietética en Córdoba

Tras el asalto, Florencia llamó a la Policía, quienes llegaron rápidamente y se fueron después de tomar algunos datos. "Tenía tanto miedo realmente y tenía que seguir estando sola, cerré y me fui", añadió.

En la tarde, su empleada llegó al local y, aunque Florencia la había advertido sobre el asalto, el mismo delincuente volvió acompañado. "Entraron los dos y le empiezan a decir que le vendían unas velas. Ella les pidió que se fueran, pero entonces le dijeron que tenían un arma", explicó. En este segundo asalto, el delincuente no solo robó a la empleada, sino que también agredió a un cliente.

"El cliente se resistió y entonces le empezó a pegar. Le dijo que, si no le daba el teléfono, le iba a pegar un tiro", concluyó la dueña del local. La dietética permanecerá está cerrada hasta que tengan un poco más de seguridad.

Informe de Fernando Barrionuevo.