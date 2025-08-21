Batalla campal en Independiente y la U. de Chile: 18 heridos, dos muy graves

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser cancelado por la lamentable batalla campal que se dio entre hinchas de ambos equipos.

Un testigo que vive en la zona relató: "Soy hincha de Independiente y no puedo ir a la cancha, porque esto que vivieron ayer es algo común. La Policía no aparece, y cuando lo hace, no reprime, es un desastre".

La barra de la Universidad de Chile viajó desde Chile en colectivos, lo que lleva a cuestionar cómo lograron cruzar la frontera, ya que muchos llevaban antecedentes policiales.

Ariel Aragón, representante de la Embajada de Chile en Buenos Aires, expresó que un fiscal investiga la situación y definirá las acciones correspondientes en las próximas horas.

Los disturbios comenzaron cuando los barras de la U de Chile agredieron a hinchas de Independiente. La falta de seguridad, tanto de la Bonaerense como del club local, permitió que la situación escalara. La violencia se extendió en las inmediaciones del estadio, donde se registraron lesiones graves y daños materiales significativos.

Las autoridades, incluyendo la CONMEBOL, se encuentran bajo presión por la gestión de seguridad en eventos de este tipo, y próximas decisiones serán clave para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El estado de salud de los hinchas de la Universidad de Chile

Hospital Fiorito

Gonzalo Alfaro: estado muy grave por caída de altura. Ya fue operado y está grave.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: politraumatismo.

Brayan Martínez: apuñalado.

Ignacio Castro: sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: politraumatismo.

Sebastián Aliste: politraumatismo.

Fernando Ortiz: traumatismo de cráneo.

Hian Abreu: politraumatismo.

Carlos Mesa: politraumatismo.

Román Silva: politraumatismo.

Victoria Niera: politraumatismo.

Hospital Presidente Perón

Andrés Villalobos: traumatismo de cráneo, se encuentra en observación.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y traumatismo de cráneo.

Renato Urbina: traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

Joaquín Vaina, politraumatismo.

Rubén Torres: politraumatismo.

José Acuiada: politraumatismo.

Patricio Valenzuela: politraumatismo.

Informe de Mauricio Conti.