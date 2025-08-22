En vivo

Amplían la acusación contra tres exfuncionarios municipales de Córdoba

La Cámara Cuarta del Crimen juzga a tres funcionarios de Ramón Mestre por extorsión a la empresa Visión Nocturna, involucrando presuntos sobornos y adeudos millonarios.

FOTO: Amplían la acusación contra tres exfuncionarios municipales de Córdoba.

En el marco del juicio que se lleva adelante en Córdoba contra tres exfuncionarios municipales por supuesto pedido de coimas, este viernes el fiscal Marcelo Hidalgo pidió ampliar la acusación contra los acusados de extorsionar a una empresa de seguridad, que prestaba servicios para el municipio.

El juicio comenzó este martes, donde finalmente se sentaron en el banco de los acusados el radical Mario Rey, exsubsecretario de Servicios Municipales desde diciembre del 2011, y sus colaboradores Alejandro Rezk y Guillermo Medina.

Los acusados habrían solicitado coimas para liberar pagos adeudados a la empresa. La acusación se fundamenta en pruebas contundentes, incluidas grabaciones con cámaras ocultas.

Este viernes Hidalgo planteó una situación que involucra a la empresa de vigilancia que, supuestamente, para poder cobrar la facturación mensual, Mario Rey exigió a la empresa brindar el servicio de seguridad en un cumpleaños.

El juicio, que ha captado la atención pública, se reanudará la próxima semana tras un cuarto intermedio. 

Informe de Francisco Centeno.

