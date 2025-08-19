Alerta máxima en Mendoza por la fuga de tres peligrosos presos chilenos

FOTO: Policía de Mendoza (Foto: Gentileza de Diario Uno).

Se emitió una alerta para Mendoza debido a la fuga de tres peligrosos presos chilenos que podrían haber cruzado la frontera.

Los fugitivos se escaparon del penal de Valparaíso después de cortar barrotes y, en medio de la neblina, escalar los muros perimetrales con ayuda externa.

Los reos son Jairo González, condenado por robo seguido de muerte, Claudio Fornes, imputado por el mismo delito, y Juan González, quien asesinó a un cabo de carabineros en junio del 2022.

En la montaña, se reforzaron los controles para buscar a estos fugitivos.