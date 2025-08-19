En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Alerta máxima en Mendoza por la fuga de tres peligrosos presos chilenos

Las autoridades mendocinas refuerzan los controles en la frontera para rastrear a los fugitivos.

19/08/2025 | 08:33Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Mendoza (Foto: Gentileza de Diario Uno).

  1.

    Audio. Alerta en Mendoza por fuga de tres peligrosos presos chilenos que cruzaron la frontera

    Siempre Juntos

    Episodios

Se emitió una alerta para Mendoza debido a la fuga de tres peligrosos presos chilenos que podrían haber cruzado la frontera.

Los fugitivos se escaparon del penal de Valparaíso después de cortar barrotes y, en medio de la neblina, escalar los muros perimetrales con ayuda externa.

Los reos son Jairo González, condenado por robo seguido de muerte, Claudio Fornes, imputado por el mismo delito, y Juan González, quien asesinó a un cabo de carabineros en junio del 2022.

En la montaña, se reforzaron los controles para buscar a estos fugitivos.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se emitió una alerta por la fuga de tres presos chilenos.

¿Quiénes son los fugitivos? Son Jairo González, Claudio Fornes y Juan González.

¿Cuándo ocurrió la fuga? La fuga se produjo recientemente, sin una fecha específica mencionada.

¿Dónde ocurrió la fuga? Ocurrió en el penal de Valparaíso, Chile.

¿Cómo se escaparon? Cortaron barrotes y escalaron muros perimetrales con ayuda externa.

¿Por qué se emitió la alerta? Porque los fugitivos podrían haber cruzado la frontera hacia Mendoza.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho