Uriel Lozano cantará en la despedida de Messi: "Siempre soñé con esto"

El cantante de cumbia Uriel Lozano se prepara para un evento significativo en el estadio Monumental, donde se espera la asistencia de 80.000 personas para el partido entre Argentina y Venezuela, en el último partido de Lionel Messi en el país. Lozano, conocido por su repertorio de homenajes y tributos, consideró esta actuación como un sueño cumplido. “Durante 26 años que tengo de carrera siempre soñé con una oportunidad así”, expresó el artista en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

La invitación a participar en este evento llegó a través de Marco Farías, representante de Eugenia Quevedo, quien también se presentará en la previa del partido. Uriel mencionó: “Voy a cantar dos canciones con Eugenia, dos canciones con ‘Qué Locura’ y dos canciones mías”. Este evento también marca la oportunidad de que Quevedo cante el himno nacional, un sueño que ella había expresado previamente.

Lozano destacó la importancia de la ocasión, no solo por la magnitud del evento, sino también por ser el último partido de Messi en eliminatorias. “Vamos a tratar de robarle un abrazo, un beso, algo”, dijo en referencia al ídolo argentino. Además, enfatiza que esta experiencia no tiene precio: “Esto hay que hacerlo con el corazón y de corazón. Esto es algo que desinteresadamente vamos a...si tuviera que pagarlo no tendría precio”, afirmó.

El artista también compartió su entusiasmo por representar a la cumbia santafesina en un escenario de tal envergadura. “Esto va a salir al mundo, y vamos a estar, sí, sí, dos horas antes”, indicó Lozano, quien se mostró ansioso por compartir el escenario con otros artistas y disfrutar de la fiesta que se vivirá en el Monumental.

Entrevista de Alberto Lotuf.