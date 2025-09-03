Uriel Lozano cantará en la despedida de Messi: "Siempre soñé con esto"
El cantante santafesino dijo que intentará robarle un beso o un abrazo al ídolo argentino en la previa del partido frente a Venezuela, en el Monumental.
03/09/2025 | 11:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cantante santafesino Uriel Lozano.
-
Audio. Uriel Lozano cantará en la despedida de Messi: "Siempre soñé con esto"
Siempre Juntos Rosario
El cantante de cumbia Uriel Lozano se prepara para un evento significativo en el estadio Monumental, donde se espera la asistencia de 80.000 personas para el partido entre Argentina y Venezuela, en el último partido de Lionel Messi en el país. Lozano, conocido por su repertorio de homenajes y tributos, consideró esta actuación como un sueño cumplido. “Durante 26 años que tengo de carrera siempre soñé con una oportunidad así”, expresó el artista en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.
La invitación a participar en este evento llegó a través de Marco Farías, representante de Eugenia Quevedo, quien también se presentará en la previa del partido. Uriel mencionó: “Voy a cantar dos canciones con Eugenia, dos canciones con ‘Qué Locura’ y dos canciones mías”. Este evento también marca la oportunidad de que Quevedo cante el himno nacional, un sueño que ella había expresado previamente.
/Inicio Código Embebido/
El último partido de Messi. La Selección argentina recibe a Venezuela en el último partido oficial de Messi en el país
El encuentro será este jueves a las 20:30, en El Monumental.
/Fin Código Embebido/
Lozano destacó la importancia de la ocasión, no solo por la magnitud del evento, sino también por ser el último partido de Messi en eliminatorias. “Vamos a tratar de robarle un abrazo, un beso, algo”, dijo en referencia al ídolo argentino. Además, enfatiza que esta experiencia no tiene precio: “Esto hay que hacerlo con el corazón y de corazón. Esto es algo que desinteresadamente vamos a...si tuviera que pagarlo no tendría precio”, afirmó.
El artista también compartió su entusiasmo por representar a la cumbia santafesina en un escenario de tal envergadura. “Esto va a salir al mundo, y vamos a estar, sí, sí, dos horas antes”, indicó Lozano, quien se mostró ansioso por compartir el escenario con otros artistas y disfrutar de la fiesta que se vivirá en el Monumental.
Entrevista de Alberto Lotuf.
Lectura rápida
¿Quién es el cantante que se presentará en el estadio Monumental?
El cantante es Uriel Lozano.
¿Cuál es el evento significativo que se llevará a cabo?
El evento es un partido entre Argentina y Venezuela, que será el último partido de Lionel Messi en el país.
¿Cuándo se realizará el partido?
El partido se llevará a cabo este jueves a las 20:30.
¿Qué otras artistas participarán en el evento?
Además de Uriel Lozano, también se presentará Eugenia Quevedo.
¿Por qué es importante para Lozano este evento?
Es importante porque representa un sueño cumplido y la oportunidad de actuar en un evento de gran magnitud.