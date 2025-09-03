La Selección argentina recibe a Venezuela en el último partido oficial de Messi en el país

La Selección argentina se enfrentará este jueves con su par de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que será el último partido oficial de Lionel Messi como en el país vistiendo la camiseta “Albiceleste”.

El encuentro está programado para las 20:30, en el estadio Mas Monumental, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Lara.

La Selección argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro luego de un dominio absoluto en las Eliminatorias Sudamericanas, donde se consolidó en el primer puesto ya que le saca 10 puntos a su escolta Ecuador, mientras que se aseguró la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tras la histórica goleada 4-1 a Brasil.

De cara a este partido, Scaloni aún mantiene solo dos incógnitas en el 11 titular. Una está en el mediocampo, ya que Giovani Lo Celso podría ocupar el lugar de Alexis Mac Allister ya que este último no está al 100% desde lo físico. La otra incertidumbre está en la delantera, donde Julián Álvarez y Lautaro Martínez aún luchan por una posición.

Este cruce tendrá el condimento extra de que será el último partido oficial de Messi con la Selección en la Argentina, algo que incluso se encargó de confirmar el astro rosarino en los últimos días. Es por esto que se espera que haya una despedida muy emotiva al final del encuentro para el mejor jugador de la historia.

Venezuela, por su parte, ocupa el séptimo lugar en las Eliminatorias y sueña con la posibilidad de clasificar por primera vez a un Mundial.

Sin embargo no la tendrá nada fácil, ya que actualmente está en puestos de Repechaje y para ingresar directamente tendrá que sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias para superar a Colombia, que marcha sexta.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Argentina – Venezuela

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Horario: 20:30. TV: TyC Sports y Telefe

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: el director técnico aún no dio detalles sobre la posible formación. DT: Fernando Batista.