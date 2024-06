Taxistas reclaman en el Concejo de Rosario contra el proyecto de modernización

Taxistas de varias agrupaciones se congregaron en el anexo del Concejo Municipal para protestar contra un proyecto propuesto por el Ejecutivo que busca modernizar el sistema de taxis. Los manifestantes exigieron que no se cobre un 20 por ciento menos por tarifa variable, proponiendo en cambio un 5 por ciento. También argumentaron que no deberían cobrarles un 15 por ciento por cada viaje, sino solo un 5 por ciento.

Ezequiel Lovey, representante de la Asociación Unidos por el Taxi, expresó su descontento en diálogo con Cadena 3 Rosario: "No estamos de acuerdo con el 20 por ciento por viaje. Imagínense que si yo hago un viaje de 6.000 pesos tengo que dejar el 20 por ciento. No me llevo nada. O sea, yo trabajo por el 40 por ciento menos el 20 por ciento. No laburo por nada. Esto es llevarnos a la destrucción".

Cristina D'Amato perteneciente a Catamtir (Cámara de Titulares Mixta), compartió su preocupación ante la difícil situación económica y los cambios propuestos: "No puedo más, voy a tener que entregar mi chapa porque no tengo ninguna manera de poder seguir". Explicó también que ha tenido dificultades para mantener su taxi y cumplir con las regulaciones municipales debido al impacto económico.

"Mi papá fue bancario con su trabajo, su esfuerzo. Compró su taxi hace 30 años. Falleció él hace 25 años y tengo mi chapa desde entonces", dijo D'Amato visiblemente emocionada. "Me estoy fundiendo... Alquilo mi casa, saqué un préstamo para arreglar mi auto. No puede ser que una aplicación ilegal como Uber me esté pasando por encima", añadió.