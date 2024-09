Santa Fe: rechazaron el pedido opositor y quedó firme la reforma jubilatoria

Momentos de tensión y violencia se vivieron en la Legislatura de Santa Fe mientras los diputados votaban para aprobar la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

Manifestantes rompieron las puertas de ingreso a la Legislatura e ingresaron al establecimiento. La sesión pasó a un cuarto intermedio, luego de ser aprobado el proyecto. Por su parte, la oposición asegura que se trató de una votación irregular.

Tras ese lapso, el pedido fue rechazado en el recinto y quedó firme la aprobación. Desde el bloque Somos Vida adelantaron que lo judicializarán.

"Me parece una locura todo lo que estamos viviendo, la democracia santafesina no se merece todo esto", afirmó al móvil de Cadena 3 el diputado Carlos del Frade.

Previamente, los legisladores habían adelantado la votación y aprobado la nueva ley de movilidad jubilatoria santafesina. En ese momento, los manifestantes iniciaron acciones para ingresar al recinto.

La ex vicegobernadora y actual diputada Alejandra Rodenas apuntó que se trató de una "votación irregular", y añadió: "Los votos de abstención son negativos. Yo no tuve tiempo de votar. Fue tal el apuro que no permitieron ni los argumentos. Muchos de los diputados que íbamos a votar en contra, quedamos como que nos abstuvimos".

"La verdad que es una vuelta atrás, una vuelta a los noventa, terrible. Después de haber peleado durante mucho tiempo, está de nuevo esta ley", expresó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, al móvil de Cadena 3 Rosario. En la misma línea, la gremialista afirmó: "La verdad que es muy triste. Vamos a seguir peleando, como lo hicimos en los noventa, como lo hicimos hasta conseguir una ley jubilatoria que tuviera que ver con reconocer la tarea docente".

