La oposición pide anular la votación de la reforma previsional provincial

Los distintos bloques opositores a Unidos para Cambiar Santa Fe cruzaron al oficialismo por la aprobación de la nueva ley de movilidad jubilatoria en la provincia. Desde espacios como el peronismo, Unite y Somos Vida afirmaron que se trató de una votación "irregular", luego de que se pidiera adelantarla cuando escalaba la tensión en las afueras de la Legislatura.

La norma fue aprobada por la mayoría con la que cuenta el gobernador Maximiliano Pullaro. Sin embargo, referentes de la oposición, como el ex gobernador Omar Perotti, expresaron que no se trató de un proceso correcto. "De golpe se pasó a votar, donde ni siquiera se autorizaron las abstenciones en medio de la situación irregular. No sabía quién estaba votando, qué votaba, qué se votaba, si había abstenciones o no. Creo que era el momento en que se debió haber pasado un cuarto intermedio para ver cómo estaba la situación fuera del recinto", planteó el mismo Perotti.

"Es una votación irregular, sin duda, no terminó la votación, porque la parte particular no estaba votada tampoco, no se llegó", dijo. Y añadió: "Creo que los tiempos podrían haber sido otros. Sin duda que no se va a seguir".

En la misma línea se mostró su ex compañera de fórmula, Alejandra Rodenas, quien destacó al móvil de Cadena 3 que se trató de una "votación irregular", y continuó: "Los votos de abstención son negativos. Yo no tuve tiempo de votar. Fue tal el apuro que no permitieron ni los argumentos. Muchos de los diputados que íbamos a votar en contra, quedamos como que nos abstuvimos"

En tanto, el ex ministro de Gestión Pública de Omar Perotti, Marcos Corach, se expresó en Twitter: "Sin debate y a fuerza de gases lacrimógenos, aprobaron (¿aprobaron?) una reforma jubilatoria a las corridas, pisoteando reglamentos y, sobre todo, intentando convertir a la legislatura en un búnker para alejarse de la gente. Vergüenza".

"El Bloque UNITE, no se abstuvo, y exigimos la anulación de la votación por la reforma previsional", reclamó la diputada provincial Beatriz Brouwer tras el paso al cuarto intermedio en la sesión. La legisladora también atendió: “Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos, exigimos transparencia y que se anule la sesión”.

Similares fueron las palabras de la referente de Somos Vida, Amalia Granata, quien afirmó que su bloque "no se abstuvo". "Exigimos la anulación de la votación por la reforma previsional. Decidieron cerrar el debate y alterar el orden de la sesión rompiendo el reglamento. La votación es nula. Están tomando nuestro voto como abstención y nunca lo solicitamos", planteó. Y concluyó: "Se llevan puesto el reglamento y las instituciones. No quieren el debate ni que la gente se entere del desastre de esta ley".