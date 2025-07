Rubinstein, sobre la suba del dólar: "Estamos en el mismo juego de siempre"

FOTO: El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.

El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, analizó la situación económica de Argentina y la intervención del gobierno en el mercado de futuros, destacando que la "libre flotación casi nunca existe". En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, aseguró que el gobierno busca aplacar la suba del dólar subiendo la tasa de interés y que "claramente estamos en el mismo juego de siempre".

Rubinstein expresó su preocupación por la debilidad de la economía, afirmando que "con todo el ajuste que se ha hecho, el mercado del dólar se sensibiliza con un poquito que haya pesos dando vuelta". En relación al Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que "estamos mal" y calificó como un "papelón" el desvío de 3.700 millones de dólares en la meta de acumulación de reservas, que se debió a que "el desembolso que tenía que venir en junio no vino".

El exviceministro también cuestionó la capacidad del gobierno para cumplir con las metas acordadas con el FMI, argumentando que "no se puede gobernar siempre en base a vetos" y que "la falta de diálogo y consenso" con los gobernadores es preocupante. Agregó que "en la parte política, todo el tema con la falta de negociación con los gobernadores ha traído un gran dolor de cabeza".

Rubinstein consideró que la economía argentina no puede depender de un solo líder y que "no está construyendo las bases de una Argentina sustentable". Afirmó que las ideas estatistas siempre estarán presentes en el país, y que "no se puede erradicar lo que forma parte del juego democrático".

Finalmente, respecto a su participación en el gobierno de Sergio Massa, Rubinstein defendió su decisión al afirmar que "intenté hacer lo mejor posible en el contexto en que estaba". Aclaró que "no me arrepiento de haber intentado que las cosas mejoraran", aunque reconoció que el resultado final no fue el esperado.

Entrevista de Alberto Lotuf.