Rosarino récord argentino de apnea estática: "Quedás boca abajo sin respirar"

José Enjuto, instructor y buzo rosarino, batió su propio récord de 2019 y extendió su marca en apnea acuática. Enjuto ganó la medalla de oro en la disciplina tras permanecer 6 minutos 23 segundos bajo el agua hace cuatro años. Sin embargo, hace unos días fue por más y batió el récord nacional resistiendo 7 minutos 10 segundos.

“Esto lleva un tiempo de entrenamiento con muchas actividades deportivas, modos de vida, etc. Son aspectos elementales tales para tener este tipo de marcas”, contó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. El buzo también reveló que tiene “una capacidad pulmonar mayor al común de las personas”.

“Comencé con buceo scuba, que es el que se conoce comúnmente, en el servicio militar. Hace once años me enteré que existía esta actividad y me entusiasmé”, continuó. Luego de conocer la actividad por medio de un instructor de Bahía Blanca, José empezó a competir y luego a dar clases de apnea estática.

En las competencias, explicó, los participantes deben quedar boca abajo en el agua sin moverse, y cuentan con jurados y médicos que los analizan en todo momento. “No se debe expulsar el aire de a poco, ese es un efecto placebo. Cuando uno inhala en forma completa está incómodo por lo que soltar un poco le de más relajación”, pero no sirve para permanecer más tiempo sin respirar.