Rosarino en Israel acompaña a familiares de secuestrados: "Es perturbador"

Israel confirmó que el grupo terrorista Hamas entregará esta semana a seis rehenes vivos y cuatro muertos en Gaza. Quique Rosenburt, un rosarino que vive en Israel desde hace más de 22 años, trabaja como trabajador social y acompaña a los familiares de los secuestrados por Hamas, contó su experiencia y sensaciones en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

"Soy trabajador social. Tengo una consultora de desarrollo que dirige proyectos con ONGs. Este trabajo con los secuestrados no es remunerado, es algo que lamentablemente surgió tras la situación del 12 de octubre", explicó sobre su labor.

/Inicio Código Embebido/

Internacionales Tregua en Gaza. Israel confirmó que Hamas liberará a seis rehenes más y entregará cuatro cuerpos En el contexto de la tregua entre Israel y Hamas, se confirma la liberación de seis rehenes israelíes y la entrega de cuatro cuerpos, en un acuerdo que busca avanzar en las negociaciones de alto al fuego.

/Fin Código Embebido/

Desde ese momento, se creó un grupo de WhatsApp para mantener contacto con los familiares de los argentinos secuestrados, que en su momento fueron casi 30 de un total de 242.

El trabajador social también destacó la situación actual: "Mañana van a llegar cuatro cuerpos, va a ser un día muy triste en Israel. El sábado recibirán a seis más, quedando 63 personas todavía secuestradas".

Rosenburt subrayó la angustia de quienes han sido liberados: "Lo primero que dicen la mayoría es ¿Por qué los otros quedaron adentro todavía y yo salí?".

Respecto a la situación de los secuestrados, el trabajador social indicó que "hasta hoy hay 73, van a salir 10, quedando 63". Afirmó que "hay manipulaciones de Hamas en todo este tiempo, y no podemos confiarnos hasta que no salen y no los vemos".

En esa línea, reflexionó sobre el impacto emocional de la situación: "Es un día de duelo nacional. Todo lo que era espectáculos se ha cancelado. La gente no va a poder, es un día de duelo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También se refirió a la manipulación que sufren los secuestrados, comparándola con prácticas históricas: "Es perturbador ver cómo les hacen firmar documentos, como el ejército nazi hacía en Auschwitz".

Sobre su vida en Israel, Rosenburt expresó: "Siento Argentina y siento Israel mi tierra. Ambos son mis países". Además, enfatizó la necesidad de informar sobre la situación: "Es importante saber que no hay una guerra entre palestinos e israelíes, hay una guerra contra Hamas".

Finalmente, se mostró esperanzado en que todos los secuestrados sean liberados: "Este pueblo tiene mucha resiliencia y vamos a seguir adelante".