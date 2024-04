Razzini, contra dictamen de Ley Bases: "Hubiera preferido que no se enviara"

Verónica Razzini, diputada nacional del PRO, cuestionó el dictamen que logró el Gobierno nacional sobre el proyecto de Ley Bases, con cambios en torno a los bloqueos a empresas y las penas.

“Estamos decepcionados. En un primer borrador había penas altas, luego las bajaron. Pero manteníamos esto de trasformar los bloqueos en delitos penales. Era una oportunidad para que la extorsión dejara de ser una moneda corriente de los sindicatos en Argentina. Estoy frustrada”, expresó Razzini en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Hacemos Coalición Federal pidió sacar la modernización laboral, sino no votaban. Hubo un tironeo, 48 horas tremendas. Hacemos luego aceptó algunos artículos. Hasta ayer a la mañana bloqueos estaba, pero lo bajaron a último momento. Hubiera preferido que no se enviara, esto no es una modernización laboral. Esto no cambia el fondo: si en Argentina los empresarios no tienen seguridad jurídica y se sacan las mafias de encima, esto no cambia”, indicó.

“Se hablaba de conflictos gremiales y huelgas, pero siempre estuvo el delito escondido en el bloqueo. Esta es la primera batalla, pero habrá más. Tuvimos que ceder para que haya un dictamen favorable”, sostuvo, y prometió: “Voy a pelear para que esto vuelva a estar en el recinto. Vamos a seguir luchando porque los empresarios argentinos no merecemos que la política nos dé la espalda”.

Por otro lado, hizo foco en el conflicto que tuvo su empresa con el Sindicato de Camioneros y destacó: “Nos aproximamos al juicio. Espero que las penas terminen de cerrar las heridas, de las que fue difícil recuperarnos”.