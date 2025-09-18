Punto por punto: ¿Cuáles son los cambios en el tránsito en Rosario?

La Municipalidad de Rosario implementará un nuevo plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incluye la instalación de semáforos con inteligencia artificial y la readecuación del estacionamiento en diversas calles de la ciudad. La secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, detalló en el estudio de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, las principales modificaciones que entran en vigencia a partir del 1 de octubre.

“Sabemos que hay cierta complejidad en todo lo que es el tránsito y la movilidad, pero nos vamos a ir acostumbrando”, afirmó Manganelli, quien destacó que el objetivo es generar un orden que mejore la fluidez vehicular. En particular, se habilitará el estacionamiento paralelo en la calle Cortada de Ricardone, permitiendo el uso de ambos márgenes de la vía.

“Esta es la única calle donde habilitamos el margen izquierdo también, porque es ancha”, explicó Manganelli. “Siempre hay un máximo entre tres y cuatro boxes que se eliminan, pero esto trae muchísima más fluidez al tránsito”, añadió, refiriéndose a la maniobra de estacionamiento que se complica en calles angostas.

En cuanto a otras modificaciones, la secretaria menciona que se permitirá el estacionamiento en calles que previamente estaban prohibidas, como San Luis entre Entre Ríos y Sarmiento. “Eran las únicas tres cuadras que no se podía estacionar”, señaló Manganelli, quien también mencionó que se implementarán boxes de estacionamiento para motos en el área central, lo que busca reducir el desorden en las calles y veredas.

“El box de estacionamiento para motos no va a ser tarifado, será un espacio gratuito dentro del área concesionada”, aclaró Manganelli. Además, se planea modificar el horario del estacionamiento medido, que se trasladará de 8 a 19 horas, adaptándose a las nuevas dinámicas comerciales.

“Toda esta normativa que estamos implementando busca generar un mejor orden y una mejor sensación de fluidez en el tránsito”, sostuvo Manganelli. La secretaria también mencionó que trabajarán en la señalización y comunicación de estos cambios, asegurando que se informará a los frentistas antes de la implementación.

“El ciudadano no solo tiene derechos, sino también obligaciones de informarse”, concluyó Manganelli, enfatizando la importancia de la colaboración entre la municipalidad y los ciudadanos para lograr una movilidad más eficiente y ordenada en la ciudad.

Entrevista de Alberto Lotuf.