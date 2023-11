Olga, víctima de una balacera tras el asesinato de su hija: "No me voy a callar"

Olga, una mujer que trabaja como empleada doméstica y sufrió la muerte de una de sus hijas en una balacera el pasado martes, volvió a ser víctima de un ataque a balazos. En la madrugada de este jueves, cuando sus hijos se encontraban en la puerta de su casa de Maradona al 800 bis, delincuentes pasaron en un auto y tiraron al menos nueve veces. Tres personas fueron alcanzadas por las detonaciones.

“Ayer enterramos a mi hija y anoche cuando mis hijos transcurrían este momento con sus amigos, que los están ayudando a atravesar ese dolor, pasaron estos desgraciados en un auto”, contó al móvil de Cadena 3 Rosario.

Según reveló Olga, los delincuentes “dispararon primero hacia arriba, pero cuando vieron que estaban ellos directamente empezaron a tirarles”. Una bala rozó a una joven de 19 años en el mentón, a su hermano en el brazo y a un hermano de Sofía en la rodilla.

“¿Qué esperan, que maten a un inocente más? ¿Que me maten un hijo más? ¿Que me maten un nieto? ¿Qué quieren?”, se preguntó la mujer. Además, reveló que no recibieron amenazas sino que directamente fueron atacados.

“Yo sé por dónde viene, porque ellos quieren hacernos callar la boca como hicieron con la familia de otro chico que mataron. Pero no me voy a callar porque me llevaron a mi hija. Soy yo la que tengo que estar con mis nietos y que ellos me pregunten dónde está su mamá”, dijo.

Y concluyó: “Dejó una nena de un año y medio que tomaba el pecho. No sé cómo criarla. Lo que estamos pasando es terrible”.