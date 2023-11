Tres heridos en balacera contra la madre de mujer asesinada en Maradona 800 bis

Delincuentes balearon la cuadra de Maradona al 800 bis, donde el martes pasado asesinaron a Sofía Noelia Archilasqui, de 29 años. El objetivo de los atacantes habría sido el domicilio de Olga, la madre de la víctima. Tanto su vivienda como otras dos vecinas fueron alcanzadas por las detonaciones. Tres personas resultaron heridas por roces de los disparos. El gabinete criminalístico incautó seis vainas calibre 9 milímetros.

En la madrugada del martes Archilasqui fue asesinada a balazos y su hijo de 10 años herido en uno de sus brazos. Tras el suceso, un vecino los llevó al hospital, a donde la joven llegó casi sin signos vitales y no pudo ser reanimada.

Olga, la madre de la mujer fallecida y presunto blanco de la balacera registrada en las últimas horas, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario el martes y contó: “Eran como la 1, pasaron dos en una moto, mi hija estaba entrando. Quiso resguardar a sus hijitos y le metieron tres balazos. Al hospital llegó muerta. Dejó cuatro chiquitos. Yo los voy a criar”.

“Quiero justicia. los policías saben. Anoche cuando les dije me comentaron que son los que ya mataron a otro chico. ¿Por qué no los van a buscar? Salieron todos los vecinos. Venían tirando toda la cuadra, no era que tiraron solo en una casa. Hay muchos vecinos con las paredes baleadas”, reveló en aquella instancia.