Habló la madre de la mujer asesinada: "No nos defienden porque somos pobres"

Una mujer de 29 años fue asesinada y su hijo de 10 resultó herido de bala tras un ataque a tiros en la zona noroeste de Rosario.

Olga, la madre de la mujer fallecida, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Eran como la 1, pasaron dos en una moto, mi hija estaba entrando. Quiso resguardar a sus hijitos y le metieron tres balazos. Al hospital llegó muerta. Dejó cuatro chiquitos. Yo los voy a criar”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Quiero justicia. los policías saben. Anoche cuando les dije me comentaron que son los que ya mataron a otro chico. ¿Por qué no los van a buscar? Salieron todos los vecinos. Venían tirando toda la cuadra, no era que tiraron solo en una casa. Hay muchos vecinos con las paredes baleadas”, reveló.

“Siento impotencia, bronca. Yo soy empleada doméstica, cobro una miseria de jubilación. La ayudaban a mi hija, que no podía trabajar por los chiquitos. No podés sentarte afuera por el calor por esto. Estamos con miedo”, sumó.

Y lamentó: “No nos defienden porque somos pobres. Nuestros nietos salen y no sabemos si van a volver. Y a los que roban no hacen nada”.