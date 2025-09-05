Límite a los DNU: "Esto se llama hipocresía, pero estamos acostumbrados"

El Senado argentino aprobó una regulación restrictiva de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que complica la gestión del gobierno de Javier Milei. Este proyecto, que modifica el tratamiento legislativo de los DNU, obliga al Poder Ejecutivo a obtener el apoyo de ambas cámaras legislativas en un plazo de 90 días para mantener la validez de las medidas adoptadas mediante este instrumento. La votación resultó en 56 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, incluyendo a la bancada del kirchnerismo, que había defendido esta legislación durante las últimas dos décadas.

El doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, se refirió al tema en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. "Cristina Fernández ha sido la autora de la ley 26.122, que regula el trámite de los DNU en el Congreso", señaló Lonigro, añadiendo que "esto se llama hipocresía, pero estamos acostumbrados en la política". Explicó que cuando un presidente dicta un DNU, no está ejerciendo sus propias atribuciones, ya que esto implica una intervención en las facultades del Congreso.

Lonigro aclaró que el actual marco legal permite al presidente dictar un DNU sin un plazo definido para que el Congreso lo trate. "Basta con que una Cámara apruebe el DNU para que siga vigente", afirmó. Sin embargo, con la nueva regulación, si el Congreso no se pronuncia en 90 días, el DNU queda sin efecto. "Esto le hace más difícil la tarea al presidente", sostuvo, y consideró que el proyecto devuelve un poco de oxígeno al sistema republicano.

El abogado también respondió a la pregunta sobre si esta medida fortalece o debilita la división de poderes en Argentina. "El solo hecho de que un presidente meta mano en las atribuciones de otro debilita la señal republicana", explicó. Agregó que, aunque los DNU existen desde 1994, es necesario hacer más difícil su uso a través de la reglamentación del Congreso.

Lonigro comparó la situación de Argentina con otros países. "En España, el gobierno tiene 150 días para aprobar un DNU, y en Chile no existen los decretos de emergencia", comentó. En cuanto a la posibilidad de que Milei vete esta reforma, advirtió que "si el presidente veta esta ley, se está mostrando un serio problema con la división de poderes".

Finalmente, el abogado consideró que el Congreso tiene la facultad de insistir en la ley con dos tercios de cada Cámara, lo que podría llevar a una judicialización del veto. "Si el Congreso insiste con los dos tercios, ¿por qué voy a anular el veto?", concluyó Lonigro.

Entrevista de Alberto Lotuf.