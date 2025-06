"Le temo más a la Ciudad de Buenos Aires que al portero", dijo amigo de Sarlo

La sucesión de Beatriz Sarlo genera controversia tras la aparición de un documento en el que la intelectual pide al portero de su edificio que cuide de su gata Nini y del departamento. Este papel, que algunos consideran un testamento hológrafo, deja abierta la interpretación sobre qué significa "hacerse cargo" del inmueble.

Hugo Vezzetti, amigo de Sarlo, expresó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario su opinión al respecto: "Me parece que está muy distante de ser un testamento eso. La justicia determinará". Además, aclara que el departamento no es lo más importante en la disputa: "A nosotros no nos preocupa el departamento. Lo que respaldamos es el destino de la obra, del legado".

Vezzetti señaló que hay testimonios que indican que Sarlo quería dejar sus bienes al Centro de Documentación de Cultura de Izquierda (Cedinci), que alberga su obra intelectual.

"Esto lo diría la justicia. Nosotros pensamos que la voluntad de Beatriz era que todo fuera al Cedinci", afirmó, quien también menciona que el portero se ha mostrado interesado en quedarse con el departamento.

Por otro lado, se menciona que el portero ha vendido objetos del departamento, incluyendo discos, lo que ha generado preocupación entre los amigos de Sarlo. En esa línea, su amigo comentó: "Nosotros tuvimos el testimonio de que había discos publicados que venían del departamento de Beatriz Sarlo".

La situación se complica aún más, ya que destacó que "la justicia dejó afuera a Alberto Sato, su primer marido", lo que podría llevar a que los bienes terminen en manos del Estado de la Ciudad de Buenos Aires.

"A esta altura le tengo más miedo a la Ciudad de Buenos Aires que al portero", concluyó.

La discusión sobre el legado de Sarlo, que incluye derechos de autor y su obra intelectual, se intensifica con la falta de claridad en la voluntad de la autora. "Ella debería haber dejado todo organizado, pero no le dio importancia", reflexionó Vezzetti.

Parece ser que la controversia sobre la sucesión de Beatriz Sarlo apenas comienza.

Entrevista de Alberto Lotuf.