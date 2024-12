Habló el creador de Lágrimas de Zurdo: “Queríamos llegar a Milei”

En las últimas horas el vocero presidencial brindó con un espumante. Esa botella, clara ante una foto que le tomaron, decía Lágrimas de Zurdo. Su inventor, Agustín Kloster, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y se refirió a sus motivaciones para llamar de esa manera a su vino.

“Fue una idea en la que vi que la gente estaba muy feliz con un cambio. Lo que siento es que es un cambio de época, una transformación y fue nada más poder brindarles un instrumento para poder festejar eso, esa pasión que la mayoría de los argentinos están sintiendo”, comenzó el abogado que desembarcó en el mundo de los vinos hace poco.

La botella de Lágrimas de Zurdo se comercializa en su sitio web a unos 18.900 pesos, con la posibilidad de tener un descuento del 15 por ciento en caso de comprar una caja entera. “Está en lo que sería el promedio de cualquier tipo de espumante, la idea es que todos puedan acceder a brindar por la libertad. Yo lo describiría como cristalino, esos que no te aburrís de tomarlos, que es como que no te saturan, que no quiero decir pasa como agua porque hay que beber con moderación y la venta está prohibida a menores de 18 años, pero es de fácil tomar”, indicó Kloster.

En la misma línea, el fundador de Lágrimas de Zurdo destacó que “sabía que al presidente Milei le iba a gustar”. “De hecho toda la etiqueta está diseñada para que él en algún momento lo viera y si lo veía yo sabía que lo iba a subir y que ahí iba a despegar. Lo que sí no sabía era que iba a ser tan rápido, porque eso nos obligó a abrir la web ese mismo día cuando no teníamos las cajas en Buenos Aires”, continuó.

“Las ventas vienen muy bien. De hecho, ayer vendimos 3.500 botellas. Es realmente una locura lo que está pasando. La gente está contenta con la dirección del país que está tomando y quiere festejar en estas fiestas, al menos por ahora”, remarcó.

Luego, Kloster subrayó que en las “PASO voté a Bullrich” pero “después vi como que se quedaba a medio camino y en las presidenciales voté a Milei”. “En el ballotage también lo voté. No soy un militante, no tengo nada que ver con el partido, pero creía que al menos lo que proponía estaba en la dirección correcta, igual que lo creyeron el 56 por ciento de los argentinos”, remarcó.

Para concluir, apuntó que al tener un nombre politizado “estoy ganando mucho más de lo que estoy perdiendo, porque justamente nuestra idea fue involucrarnos”. “Nosotros nos metimos de lleno. Creo que ese es todo lo contrario, es nuestro valor agregado”, expresó.