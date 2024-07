Gustavo, el hombre que fue atropellado en silla de ruedas: "Volví a nacer"

Este lunes, en la esquina de Pellegrini y Dorrego, un hombre en silla de ruedas fue atropellado por un camión hormigonero.

Gustavo, el protagonista del milagro, salvó su vida porque cuando el camión lo embistió logró saltar. “Volví a nacer. Estaré en Pellegrini y Dorrego, por si alguien quiere ayudar”, expresó.

Un día después del accidente, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó: “Alcancé a saltar gracias a Dios y me pude salvar. Viste como quedó la silla, si me pasaba el camión por encima no la estaría contando”.

“Iba a venderle una bolsita a una señora. El semáforo estaba en rojo, pero quizá en ese momento saltó el verde. Vi el camión y salté. Fue una desgracia con suerte”, afirmó.

“Yo estaba vendiendo bolsitas. Con la pensión que cobro no me alcanza, es para mantenerme. Ni para 10 días me alcanza el dinero. Cobro 190 mil pesos”, lamentó, y recordó: “Me pinché con un clavo en el Mercado, me agarró infección y me quitaron la pierna. No me pueden poner pierna ortopédica por el hueso”.