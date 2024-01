Gremios en el Concejo por paro del 24: "No podemos permitir quita de derechos"

Distintos gremios de la ciudad de Rosario se reunieron en el Concejo para dar a conocer los lineamientos generales que llevarán adelante de cara al paro anunciado por la CGT para el próximo 24 de enero. En ese marco, adelantaron que el encuentro será ese día en la Plaza 25 de Mayo, con la posibilidad de desplazarse hasta la cabecera del Monumento Nacional a la Bandera.

Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza, afirmó en diálogo con Fernando Carrafiello que desde su óptica “el DNU y la ley ómnibus afectan a distintos sectores”. “Participamos de una multisectorial en la que todos consideramos que es perjudicial, no solo por lo que ven los compañeros sino por lo que dice el Gobierno”, atendió.

Si bien el gremialista destacó que “no estamos cerrados a nada”, aclaró que “tampoco podemos permitir semejante avance y quita de derechos”.

“No desconocemos las condiciones que vienen del Gobierno anterior, pero tampoco podemos dejar de tener en cuenta situaciones que pasaron, como la pandemia y la sequía histórica. Hubo mucha emisión, pero eso también sirvió para apoyar empresas y que trabajadores no sean despedidos”, expresó antes de cruzarse con Carrafiello en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, Botto remarcó que el paro “no es prematuro porque no está estrictamente dirigido al Gobierno, sino a quienes redactaron el DNU y la ley ómnibus”. “Estamos siendo presos de un relato que no condice con lo que sucede en la realidad. La administración anterior cometió errores, pero no recibimos tantos ataques en ese momento. Imaginemos lo que puede pasar en seis o siete meses”, apuntó.