La verdad incompleta del papa Francisco

Sergio Suppo

La intervención del Papa Francisco en la política argentina ha sido, sin lugar a dudas, la noticia más impactante del día. No solo porque es un argentino que ocupa el cargo de jefe de Estado, sino porque hacía tiempo que no se pronunciaba de manera tan directa sobre una situación tan compleja y discutida en nuestro país. Su referencia a los movimientos sociales y a la ocupación de las calles por parte de grupos piqueteros ha generado un amplio debate.

El punto más contundente de su discurso fue cuando afirmó que, en lugar de "pagar justicia social", el gobierno optó por "comprar gas pimienta más caro". Esta frase se refiere a un incidente reciente en Buenos Aires, donde un policía utilizó gas pimienta contra una niña que estaba siendo usada como escudo humano durante una manifestación en contra de la reforma jubilatoria. A partir de este hecho, el Papa condenó la política social del gobierno de Javier Milei.

La política social de este gobierno se ha caracterizado por la eliminación de intermediarios en la gestión de los planes sociales, lo que ha llevado a la detección de numerosos casos de personas que no deberían estar recibiendo estas ayudas. Francisco, al mencionar a los movimientos piqueteros que tenía como invitados en el Vaticano, hizo un claro llamado a cuestionar la política social actual.

Sin embargo, me pregunto: ¿es esta una advertencia o una justificación para quienes optan por la violencia en las calles? El Papa ha dicho que "el silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio" y que la injusticia puede llevar a la violencia física y, eventualmente, a una guerra de todos contra todos. Sus palabras son claras, pero también me parece que evitan una reflexión más profunda sobre las causas de la pobreza en Argentina.

¿Cómo hemos llegado a tener un 50% de pobres en el país? Los gobiernos anteriores dejaron cifras alarmantes, y parece que el Papa omite referirse a las políticas populistas del kirchnerismo, que han sido parte del problema. Su silencio sobre este tema podría interpretarse como una defensa de un modelo que ha contribuido a la decadencia argentina en los últimos 25 años.

Además, mencionó que un ministro había solicitado coimas a un inversor, pero no especificó quién ni de qué gobierno se trataba. Esto es preocupante, ya que la historia reciente está llena de casos de corrupción vinculados al kirchnerismo, que no fueron mencionados por Francisco. Su discurso, aunque contundente, me parece incompleto y sesgado.

El Papa ha lanzado un mensaje claro sobre la situación en Argentina, pero su análisis parece carecer de una visión integral que contemple las raíces de nuestros problemas sociales. Su intervención es bien recibida, pero es fundamental que se aborde la complejidad de la realidad argentina con una mayor profundidad y claridad.