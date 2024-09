Vidal: "Hay que apoyar todo cambio que vaya en el sentido correcto"

La presidenta de Fundación Pensar y exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, sostuvo que el PRO debe mantener “sus ideas y valores”, y a la vez apoyar “todo cambio que vaya en el sentido correcto”.

Este es el diálogo que mantuvo con Cadena 3:

En una situación política general de fuerte polarización entre el kirnerismo y lo que es la libertad avanza, ¿cuál debería ser el papel del PRO?

Yo creo que el papel del PRO hoy tiene que ser defender nuestras ideas, nuestros valores, las de todos aquellos argentinos que confiaron en nosotros en la última elección. Más allá de que el cambio que nosotros proponíamos no ganó, sí proponíamos un cambio. Entonces, (debe apoyarse) todo aquel cambio que vaya en el sentido correcto, creo que no es momento de especular ni de tratar de sacar ventaja. La Argentina está pasando un momento ya desde hace mucho tiempo de mucho sufrimiento, tenemos más de la mitad de los argentinos viviendo en la pobreza, venimos de un 200 por ciento de inflación que casi se convierte en hiper, no es momento para ser pequeños mezquinos. Así que todo lo que sea el cambio lo vamos a apoyar como hemos apoyado en el Congreso al Presidente en decisiones muy difíciles, en decisiones con costo. Pero los argentinos ya aprendimos con mucho dolor que lo fácil sale caro, que la fiesta cuando nos la prometen, no es para siempre y que la terminamos pagando de la peor manera, que es con más inflación, con más pobreza, con nuestros jubilados viviendo peor, y eso no lo queremos más para la Argentina.

¿Usted observa que hay predisposición en el gobierno para eventualmente abrir el presupuesto a un debate mucho más amplio y que no intente aprobarlo al libro cerrado?

Sí, sí, yo creo que sí, de hecho ya se está planteando un largo cronograma de reuniones con funcionarios que van a venir a la Comisión de Presupuesto a responder preguntas, a ampliar lo que el Presidente dijo en un mensaje general. El presupuesto fue enviado en la fecha correcta, a lo largo de todo el mes de octubre se plantean reuniones con el gobierno, así que yo creo que hay predisposición para abrir el presupuesto y discutirlo.

Por último, es visible una situación de diferencia profunda entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. ¿Usted considera que eso se puede salvar? ¿Que en algún momento el PRO puede volver a ser una sola fuerza sin que haya miradas, dispares respecto de la realidad hoy y respecto del posicionamiento con el gobierno de Javier Milei?

Yo creo que el PRO es uno solo, y el PRO además ha elegido democráticamente cuál es el camino que quiere recorrer, y lo ha hecho en su asamblea, en su consejo partidario, eligiendo nuevas autoridades, eligiendo a Mauricio Macri como presidente del PRO en esta nueva etapa. Y cuando uno es democrático, acepta las decisiones de la mayoría, y la mayoría de los que formamos parte del PRO creemos que este es un gobierno al que hay que apoyar para que la Argentina cambie, pero también desde nuestro lugar, sin desaparecer como partido.

Tenemos 20 años, gobernamos muchos municipios en todo el país, también en esta provincia de Córdoba, gobernamos tres provincias, tenemos presencia en todas las legislaturas provinciales de la Argentina, un bloque de senadores, de diputados. Es un gran equipo, yo estoy como presidente de la Fundación Pensar Ahora, hay más de mil personas que trabajan hoy del PRO tomando decisiones por los argentinos todos los días, eso no se construye, un equipo no se hace de un día para otro, y tiene un valor, déjenlo.

Con intendentes

Vidal se encuentra en Córdoba hasta este sábado para encabezar un encuentro de intendentes del PRO en esta Capital.

El evento de la fundación Pensar arrancó este viernes orientado exclusivamente a jefes de gobierno municipales en la que se trabajó en la optimización de las gestiones locales.

Este sábado, por su parte, será una jornada de capacitación diseñada para concejales y funcionarios municipales de la provincia, según se informó.

Además durante su estadía, la diputada nacional mantendrá distintas actividades vinculadas a la educación