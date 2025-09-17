En vivo

Siempre Juntos Rosario Notas

Furor en Rosario por los "Peronachos", el nuevo snack con sabor a choripán

El paquete de 72 gramos cuesta 2.200 pesos. El packaging tiene la imagen de Juan Domingo Perón.

17/09/2025 | 10:28

FOTO: Los "Peronachos", snack con sabor a choripán.

Los "Peronachos", un nuevo snack que combina el sabor del choripán con un toque de humor político, se han convertido en un fenómeno en la ciudad de Rosario. Este producto, que se presenta en un atractivo packaging con la imagen de Juan Domingo Perón, ha captado la atención de los consumidores, especialmente entre los jóvenes.

Los "Peronachos" son nachos con sabor a choripán, vendidos a un precio de 2.200 pesos por una bolsa de 72 gramos. La idea surgió de un proveedor que ofreció este producto como una novedad, lo que generó una respuesta positiva entre los comerciantes.

"Es una buena atracción para vender", comentó el comerciante que los vende, quien añadió que "la verdad que sorprendida por eso" ha sido la recepción del producto. La empresa detrás de este snack, Golosinas Saludables SRL, ubicada en Morón, ha logrado captar la atención de una amplia variedad de consumidores.

El comerciante también mencionó que "gente de todos lados" ha venido a comprar los Peronachos, lo que ha contribuido a su viralidad en redes sociales, a pesar de que el local no maneja estas plataformas.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué son los Peronachos? Son nachos con sabor a choripán, presentados con un toque de humor político.

¿Quién los produce? La empresa detrás de este snack es Golosinas Saludables SRL.

¿Cuándo se popularizaron? Se han convertido en un fenómeno reciente en la ciudad de Rosario.

¿Dónde se venden? Se venden en un local en Rosario, aunque no manejan redes sociales.

¿Por qué son populares? Su atractivo packaging y el sabor innovador han captado la atención de los consumidores, especialmente jóvenes.

