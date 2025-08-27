Diputada opositora: "Si no había nada que ocultar, ¿por qué no actuaron rápido?"

Expectativa en la Cámara de Diputados por la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deberá rendir cuentas ante los legisladores. La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la importancia de una investigación sobre posibles hechos de corrupción que han cobrado relevancia en las últimas horas.

Frade cuestionó la falta de respuesta del gobierno ante las acusaciones: "Si no había nada que ocultar, ¿por qué no actuaron rápidamente? ¿Por qué ese silencio durante todo este tiempo?", se preguntó. La diputada señaló que el silencio es "elocuente" y "llama la atención", sugiriendo que el gobierno está más preocupado por cómo se filtró la información que por el fondo de la cuestión.

La legisladora mencionó que en los últimos cinco meses han surgido varios episodios que involucran la corrupción, como el caso del token Libra y el fentanilo. "Me parece que se está viendo lo que más tarde o más temprano para nosotros se iba a ver", afirmó Frade, quien también resaltó la falta de control por parte del Estado en estos temas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Frade señaló que la interna dentro del gobierno es un factor a considerar: "Se suma la propia interna intestina que tienen el gobierno, que no la pueden ya manejar". Además, mencionó que la corrupción podría influir en la percepción de los votantes en las próximas elecciones, aunque advirtió que "el pueblo argentino todavía no ve a la corrupción, pero lo veremos en esta elección como el mal de todos los males".

La diputada también criticó la polaridad actual en la política argentina y sugirió que es necesario un espacio intermedio: "Creo que es necesario un espacio, que el espacio se organice, salir de esta polaridad que es muy funcional tanto para el gobierno que se fue como para este".

Frade se refirió a las declaraciones de Elisa Carrió sobre Karina Milei, indicando que hay elementos para comprobar las acusaciones de corrupción. "Nosotros llevábamos 72 horas de haber hecho la denuncia penal a Karina Milei por cohecho agravado", aseguró, y añadió que se han recopilado testimonios que respaldan estas afirmaciones. Finalmente, sobre la visita del jefe de Gabinete, Frade anticipó que "será meramente formal" y que no se esperan respuestas concretas. "Estamos todos como haciendo como qué. Él viniendo haciendo como que nos responde, nosotros haciendo como que esperamos algo que no va a venir", concluyó la diputada.

Entrevista de Alberto Lotuf.