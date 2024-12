Destacan que la imagen de Milei está "casi en los mismos valores del comienzo"

El analista político y director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, evaluó el año de gestión presidencial de Javier Milei y puso el foco en las iniciativas que llevaron al mandatario a tener un nivel de imagen positiva similar a cuando asumió.

“Hay un balance positivo de la imagen del Presidente en relación al momento del inicio de su mandato. Después de un año de gestión, ajuste muy fuerte del gasto público, recesión y caída de le actividad económica, aumento de la pobreza, la imagen del Presidente está casi en los mismos valores del comienzo. El presidente mantuvo al menos la confianza de su propia base electoral”, aseguró Nejamkis en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Surge el orden. El 55 por ciento que lo votó estaba deseoso de una sociedad ordenada. Eso se expresó en tres valores. Uno, ordenamiento del gasto estatal, recorte de partidas presupuestarias y control de la inflación. Dos, la estabilidad y la caída del precio del dólar. Tres, la casi desaparición de la conflictividad en el espacio público”, precisó.

Y explicó: “Esto no implica que los propios votantes de Milei no puedan sentir que la economía no arranca a despegar y demás. Pero hay un respeto por el contrato electoral, Milei se acerca bastante a lo que prometió”.

En ese sentido, Nejamkis dijo que para “sostener la paz social” el Gobierno “se niega a tratar proyectos que la ideología presidencial debería abrazar”, y marcí: “Un ejemplo es la libertad de asociación sindical. Ese es el pragmatismo del Gobierno”.

Consultado sobre los coletazos del caso Kueider, indicó: “La aparición de un escándalo así confirma la percepción de la sociedad en torno a la casta. Pero la corrupción es transversal y común a todos los espacios políticos, entonces los seguidores de cada espacio tienden a verla en los otros y no en los propios”.

Y, de cara a las elecciones legislativas de 2025, avisó: “Si hay paz social, inflación descendiendo, dólar estable, aun con la economía no creciendo, es posible que haya ola violeta el año que viene. Sí llegara a ocurrir algo que desestabilice esas variables, puede haber un traspié”.