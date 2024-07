Aracre y cómo salir de la crisis: "Una devaluación ahora dura cada vez menos"

Antonio Aracre, exjefe de asesores del presidente Alberto Fernández y exCEO de Syngenta, analizó la crisis económica actual y se refirió a las condiciones del mercado cambiario.

“El mercado con esta inquietud dice que no ve como el Gobierno va a acumular reservas porque no puede convencer a los exportadores de que el tipo de cambio es competitivo. Hay turbulencia del dólar financiero hasta que se cansen y tengan que vender sí o sí. Con el nivel de recesión actual, si los costos están atados al dólar oficial y querés atarlos al blue, especulando, no vas a vender nada”, aseguró Aracre en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Si fuera tan fácil resolver el problema ya lo habrían hecho. Una devaluación ahora dura cada vez menos. Argentina se adapta cada vez más fácil a esa falsa competitividad. Hay que buscar productividad real, que es bajar impuestos y regulaciones”, afirmó.

Y sostuvo: “Muchos no entienden el sistema bimonetario. Hay que tener cuidado del peso y del dólar. Salís del cepo y no terminan los problemas. Hay ciclos que llevan a la escasez de reservas, ciclos naturales. Y tenemos una deuda externa con pagos que nos atoran la recuperación”.

Finalmente, Aracre reveló por qué se fue cuando era funcionario de Fernández. “Le dije al expresidente que me iba por el comentario que irritó a Massa –que salió en los medios- sobre que yo alentaba motores para el Ministerio de Economía. Me hubiera gustado serlo, a todo economista le gusta”, admitió.