Rubinstein destacó el ajuste de Milei: "Hizo cosas drásticas, no resto méritos"

Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía, valoró las medidas económicas que adoptó el presidente Javier Milei y dijo que ahora la urgencia está en mejorar el mercado cambiario. También explicó las intenciones que tenía el exministro de Economía, Sergio Massa.

“Massa en su campaña dijo que quería superávit fiscal, la intención estaba. El ‘plan platita’ tuvo medidas expansivas, hay un tema de credibilidad. Siempre se pensó en ir al equilibrio fiscal, hay que ver cómo lo haces. Milei lo hizo en un mes. Si la cirugía requiere cortar un órgano lo haces, no sé si es sensible o insensible. Hay un tema de megalomanía y falta de ductilidad política, para que pedir un proyecto de 600 leyes. Hizo cosas drásticas, pero no le resto méritos. Hay que pasar del ancla Milei al ancla Argentina para que siempre haya equilibrio fiscal”, remarcó Rubinstein en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Rescato mucho el esfuerzo que hizo Milei para el esfuerzo fiscal, hoy tenemos una suerte de ancla Milei. Hay criticas legitimas por la calidad del ajuste. Él igual logró instalar que habrá equilibro fiscal. Eso es muy importante porque es la solución al 50 por ciento del problema macroeconómico de Argentina. No sé si otro pudiera haberlo hecho”, analizó.

Y profundizó: “La parte complicada es que hace falta resolver el tema cambiario. El norte macroeconómico es equilibro fiscal y un dólar único, nominalmente estable. Tenemos que volver al orden que por distintas circunstancias políticas se perdieron. Esta es la tercera oportunidad de tener orden macroeconómico. El mercado mira que el tema cambiario no tiene solución, que no hay resolución sobre el cepo. No hay reservas, el dólar se percibe bajo y la brecha sube. No se pueden acumular reservas y conviene importar por la brecha, es negocio y es negativo”.

Errores y lenta recuperación

Rubinstein señaló que el Gobierno “tuvo errores importantes” y enumeró: “Alentó un dólar altísimo y hubo una gran expansión monetaria. Hubo fuerte baja en la tasa de interés. Y es difícil volver atrás porque es muy difícil de revertir. Cualquier devaluación es traumática. Aunque lo quieran postergar, es cada vez más probable”.

A su vez, evaluó: “Una recuperación en ‘U’ es buena porque va para arriba. Evaluamos que la economía hizo piso en la abril y mayo. De aquí en adelante es muy probable que el salario real empiece a ganarle a la inflación sistemáticamente. Si bien parte del salario se va en el gasto fijo, el gasto discrecional irá creciendo. Y de la mano del consumo crecerá la demanda”.

“Hay una recuperación lenta, quizá a fines del año que viene estás como en agosto del año pasado. Pero no vemos una economía en depresión, vemos una estabilización. No era necesaria una devaluación como la que pulverizó los salarios. Y ahora la brecha cambiaria hace ineficiente toda la economía”, completó.

En tanto, se refirió a la necesidad de salir del cepo cambiario y a las posibilidades de financiamiento con las que puede contar el país. “Las reglas están encendidas para que gane Trump y ayude a la Argentina. Unos 15 mil millones de dólares, o la mitad, serían muy importantes y desembocarían en una apertura del cepo con riesgos, una apertura sin riesgo no existe. Nunca vas a tener muchas reservas. Pero necesitás dólares para intervenir en el mercado de cambio, el FMI (Fondo Monetario Internacional) debe autorizarte a hacerlo. Con este tipo de cambio nadie te dará dólares frescos para intervenir en el mercado. El unificado estará en el Contado con Liquidación o más, no a 1000 pesos”, concluyó.