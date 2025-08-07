Ana Rosenfeld dijo que el caso Prandi "va a marcar un antes y un después"

El caso de Julieta Prandi, quien se encuentra en juicio contra su exmarido por violencia, violación y situaciones aberrantes, ha conmocionado a la sociedad argentina.

La abogada especialista en familia, Ana Rosenfeld, destacó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la importancia de este caso al afirmar que "va a marcar un antes y un después" en la justicia relacionada con la violencia de género. Rosenfeld enfatiza que el relato de Prandi muestra "todas las calidades de violencia, desde la psicológica hasta el abuso sexual".

Julieta Prandi ha narrado cómo su exmarido controlaba aspectos de su vida cotidiana, desde el control de su teléfono celular hasta la restricción de sus relaciones sociales. "Ella contó todas las facetas por las cuales una persona pasa cuando denuncia violencia", aseguró Rosenfeld, quien también subrayó que el relato de Prandi va de "menor a mayor", aunque todas las formas de violencia se vivieron en simultáneo.

La abogada explicó que las pruebas en estos casos pueden ser complicadas de obtener, ya que "son pruebas que pasan en cuatro paredes". Sin embargo, destacó que el relato de Prandi es "homogéneo e íntegro, avalado por expertos". En cuanto a las posibles defensas del acusado, Rosenfeld indicó que "la percepción de los jueces" puede influir en el desenlace del juicio, pero confía en que las pruebas y testimonios ayudarán a esclarecer la verdad.

Rosenfeld también se refirió a la problemática de las falsas denuncias, afirmando que "siempre en todo contexto hay una verdad y hay una mentira". Sin embargo, enfatizó que "las que tienen la prueba contundente son las que son reales y verídicas". En este sentido, el caso de Prandi se presenta como un ejemplo de la necesidad de una justicia más rápida y efectiva, ya que "la justicia lenta es injusticia".

La abogada concluyó señalando que "hay muchas Julietas Prandis en Argentina" y que es fundamental que las mujeres sean escuchadas cuando denuncian violencia. "La justicia tiene que ser más rápida, más expeditiva", remarcó, al tiempo que hizo hincapié en que cada caso es único y requiere un análisis integral.

Entrevista de Hernán Funes.