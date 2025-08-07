Sigue el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi: declaran ocho testigos

FOTO: Continúa el juicio contra el ex marido de Julieta Prandi: declaran ocho testigos

El juicio oral contra Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que es juzgado en los Tribunales de Campana por violencia y abuso sexual, continúa este jueves con la declaración de otros ocho testigos.

En la jornada de hoy se espera que testigos, de la defensa y querella, presten testimonial frente a los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar, confirmó el abogado Javier Ignacio Baños.

Para este viernes el juicio estaría llegando a la instancia final ya que se desarrollarán los alegatos de cierre, donde todas las partes expondrán su visión de los hechos, interpretarán las pruebas presentadas y solicitarán una condena o decisión favorable.

Este miércoles inició el debate oral donde se vivieron momentos de tensión y mucha angustia debido a que Contardi declaró y aseguró que las relaciones “fueron consentidas” y que la mujer “miente” ya que según su opinión tiene un “interés económico”.

De todas maneras, la calificación en su contra es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental.

Los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, patrocinantes de Contardi, presentaron un pedido de nulidad ante los magistrados para que el empresario gastronómico afronte un juicio por jurados populares.

Mientras que también habló la conductora y relató el calvario vivido durante sus años de matrimonio, donde manifestó haber sufrido violencia de género y abuso sexual.