Abogados piden juicio político contra Milei: "Transgrede sus potestades".

En un reciente conversatorio organizado por la organización Soberanxs, abogados constitucionalistas levantaron la voz para exigir el inicio de un juicio político contra el presidente Javier Milei.

La reunión, que contó con la participación de figuras como Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, José Manuel Ubeira y Maximiliano Rusconi, sirvió como plataforma para exponer las presuntas transgresiones cometidas por Milei en su función como administrador del Estado argentino.

En medio de estas acusaciones, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Barcesat enfatizó que su compromiso con la defensa de la institucionalidad no responde a etiquetas políticas, y señaló que su preocupación radica en la preservación de los principios constitucionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos argentinos.

“Creo que el ejercicio del poder debe ser todos los días. La legitimidad se debe cubrir todos los días. Si es el día uno o diez no me importa, me importa si se violenta la Constitución”, dijo.

Y enfatizó: “A quién se le ocurre hacer un decreto de más de 300 artículos que sume en pérdidas de vida digna derechos contemplados en pactos internacionales”.

En particular, Barcesat mencionó el uso excesivo de decretos y la falta de consulta al Congreso en decisiones cruciales para el país, como fue en su momento el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

En esa línea, precisó: “El artículo 36 debe ser utilizado cuando alguna autoridad transgrede sus potestades para apropiarse las de otros poderes, en este caso el Legislativo”.

El abogado constitucionalista, además, se vio en la obligación de hacer aclaraciones respecto a su postura en tiempos de trincheras ideológicas, especialmente por sentirse “etiquetado” injustamente.

“Mi diploma no dice abogado kirchnerista. Prefiero ser presentado por mi curriculum y no por las etiquetas. Me parece innecesario. He votado al kirchnerismo, pero no he tenido ninguna militancia en los últimos años. Nunca defendí a Cristina Kirchner”, afirmó.

Y concluyó: “Promoví destituir al gobierno de Macri por el contrato de endeudamiento con el FMI, que no pasó por el Congreso de la Nación”.

Entrevista de Alberto Lotuf.