A los 101 años retomó la escuela: "Hay que encontrar personas que crean en uno"

Mercedes tiene 101 años y vive en un hogar de Escobar, provincia de Buenos Aires. A su edad no se resignó a luchar por sus sueños y decidió retomar la escuela. Enviudó hace mucho y decidió vivir durante años en la calle.

“Nunca tomé bebidas alcohólicas y nunca fumé. Vendía verdura, caminaba mucho y comía mucha verdura, más que carne. El pollo también me gusta mucho. Mi mamá murió a los 110 años, mi papá a los 96. Hay que cuidarse mucho y encontrar personas que crean en uno”, expresó Mercedes en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Estoy muy bien acá en el hogar, acompañada. Viví en la calle después que falleció mi esposo. Me fui de esa casa porque lo veía en todos lados. Estuve cuatro años de sitio en sitio, de hospital en hospital. No llegué a dormir en la calle. Estuve 30 años casada. Había gente en la casa y de las dejé. Cuando uno no está cómodo en un sitio, es mejor no estar más. Gente extraña se quedó ahí, pero no quiero hablar mal de nadie”, contó.

Además, en base a su experiencia, indicó: “Uno llora y se desespera, pero con llorar no hacemos nada, no se soluciona nada. Ahora estoy bien, pude volver a estudiar. No hay que quedarse, hay que seguir. No hay que quedarse en la cama”.

“Hace unos 20 años falleció mi esposo. Salí a la calle con más de 80. Hay un momento en que la calle ayuda a vivir. Tengo un teléfono y tengo Instagram. Al principio no entendía, ahora ya hasta me aburro de tanto mirar”, añadió.

Al regresar a la escuela se encontró con un grupo de estudiantes que la acompañan mucho. “Volví al colegio, mis compañeros son muy buenos. Tengo miedo de quedarme en alguna materia porque hay cosas que no me quedan. Voy a seguir hasta donde pueda”, sostuvo.

Sobre su día a día, comentó: “Salgo a caminar, veo a mi esposo en el cementerio. Salgo, me compró cosas, caramelos. Conozco los colectivos, subo y ando bien. Creo mucho en Dios. Tuve una nena que falleció, pero después cuidé el hijo de mi esposo”.

Emoción y solidaridad

Finalmente, la mujer pidió una tablet para poder estudiar. Eduardo, taxista, llamó a la radio para colaborar: “Vamos a ayudar, me emocioné mucho. Voy a llevarla a la radio”.