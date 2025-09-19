Semana de la Construcción Córdoba: un hito que marca el futuro del sector

Con más de 170 sponsors, 80 stands y espacios de exhibición, 1.500 encuentros comerciales y la participación de más de 6.500 personas en tan solo tres días, la Semana de la Construcción Córdoba, organizada por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco Córdoba) se consolidó como el punto de encuentro más potente del sector en la provincia.

El evento dejó un antecedente inédito, reuniendo a marcas líderes, empresas proveedoras, profesionales y referentes institucionales en un mismo espacio que potencia el presente y proyecta el futuro de la construcción. La magnitud de esta edición sienta las bases para los próximos encuentros, confirmando que Córdoba es el epicentro donde se diseñan las tendencias, la innovación y las oportunidades de negocio para toda la cadena de valor de la construcción.

Además de la feria y las rondas de vinculación comercial, la Semana incluyó espacios que enriquecieron la agenda con miradas complementarias sobre el sector, como Escenario de Ideas, Constructoras de Liderazgo, Construir con Propósito y El Puente, reafirmando el compromiso y el rol de liderazgo de la mujer en el sector, la inclusión, la sustentabilidad y la formación profesional de las nuevas generaciones. Asimismo, tuvo lugar la XI Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad y Corredores Bioceánicos del Foro Empresario de la Región Centro, con la participación de referentes del sector público y privado de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y organismos internacionales; destacando la participación y proyección regional.

En este marco también se desarrolló la Olimpiada de Albañilería, organizada por la Fundación UOCRA junto a la Escuela de Gestión de Camarco. El desafío consistió en construir un muro con exigencias técnicas en solo cinco horas, con la participación de cinco seccionales de UOCRA de distintas provincias. Bajo la evaluación de un jurado experto y reconocido, la competencia coronó como ganador al CIFIC-CFL N401 de Pinamar, destacando la calidad y el talento de los trabajadores de la construcción.

La Semana de la Construcción dejó en claro que el presente y el futuro de la industria se gestan en Córdoba. Camarco Córdoba logró consolidar un espacio que no solo potencia los negocios y la innovación, sino que también impulsa la integración de todos los actores de la cadena de valor. Este encuentro se consolida como un verdadero motor de desarrollo regional, generando oportunidades concretas hoy y proyectando un mañana con más competitividad, mejora en la calidad de vida y una puesta en valor de la necesidad de infraestructura para el crecimiento del país.