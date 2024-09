Scaloni se mostró molesto por el penal: "Muñoz fue el único que no protestó"

Lionel Scaloni habló tras la derrota 2-1 contra Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Si hablo van a decir que no sabemos perder. Felicito a Colombia. A Muñoz le dije que el único jugador que no protestó fue él", sostuvo el director técnico de la Selección argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, remarcó que no le gustó la actuación del árbitro Piero Maza y aclaró que "me molestó más que no se haya jugado post penal porque se jugó poco tiempo y se cortaba mucho".

/Inicio Código Embebido/

"EL ÚNICO JUGADOR QUE NO PROTESTÓ EN LA CANCHA FUE MUÑOZ"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, tras la caída de Argentina ante Colombia#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/Eeq2Hprfd0 — DSPORTS (@DSports) September 10, 2024

/Fin Código Embebido/

A su vez, se refirió al horario elegido para disputar el encuentro y dijo que "no tenía sentido porque perjudica al espectáculo".

"A veces toca de nuestro lado y esta vez del otro lado. Hay que agachar la cabeza", sumó con respecto a la séptima derrota que sufrió como DT del combinado nacional.

En cuanto a la actuación de su equipo, Scaloni se mostró optimista a pesar de la derrota, afirmando que "las sensaciones en este caso son positivas". Destacó que "nunca perdió la cara al partido" y que tuvo "situaciones bastante claras" para marcar. "A veces no se gana, pero el equipo compite más allá del resultado", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la actuación de Colombia, reconoció que "tiene buenos jugadores" y un "enorme funcionamiento", lo que complica la tarea de cualquier rival. "Es un gran equipo y que juega bien", concluyó.

Finalmente, reflexionó sobre la posibilidad de haber empatado el partido, afirmando que "siempre se tiene la esperanza" y que creía que el equipo podía lograrlo, aunque finalmente no se dio.

Informe de Nico Mai.