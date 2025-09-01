En vivo

La selección argentina ya se entrenó con la mirada puesta en Venezuela y Ecuador

El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.

01/09/2025 | 22:21Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina ya se entrenó con la mirada puesta en Venezuela y Ecuador. (Foto NA: @AFA)

La Selección argentina tuvo este lunes el primer entrenamiento de cara a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde enfrentará este jueves a Venezuela y el martes 9 de septiembre a Ecuador.

Si bien todavía resta que varios nombres de la prestigiosa lista que entregó Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, lleguen al país, algunos de ellos protagonizaron la primera práctica en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.

Algunos futbolistas que arribaron el domingo al país pudieron realizar trabajos dentro del campo de juegos, mientras que los que fueron aterrizando en la jornada del lunes, como Lionel Messi y Rodrigo De Paul -disputaron la final de la Leagues Cup con el Inter Miami con derrota 3-0 ante el Seattle Sounders- presenciaron la misma desde un costado, entre risas y mates.

Más adelante, se sumaron a la concentración Lautaro Martínez y Giovanni Lo Celso. Por otro lado, se espera que tanto Emiliano Martínez como Nicolás González, flamante refuerzo del Atlético de Madrid, lleguen al país para la práctica del martes.

Argentina recibirá a la “Vinotinto” el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 en el Monumental, mientras que visitará a Ecuador el martes 9 del mismo mes, a partir de las 20:00, y le pondrá fin a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.

Lectura rápida

¿Qué evento tuvo lugar? El primer entrenamiento de la Selección argentina para las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Quién es el director técnico? El director técnico de la Selección es Lionel Scaloni.

¿Cuándo se juegan los partidos? Los partidos se jugarán el 4 y 9 de septiembre.

¿Dónde se entrena el equipo? El entrenamiento se realiza en el Predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.

¿Qué equipos enfrentarán a Argentina? Argentina enfrentará a Venezuela y Ecuador.

[Fuente: Noticias Argentinas]

