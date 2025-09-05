El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo por la despedida de Messi en Argentina

FOTO: Messi junto a sus hijos antes del partido ante Venezuela.

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, compartió un emotivo mensaje por la despedida del astro rosarino, quien jugó probablemente su último partido oficial en la Argentina: “Orgullosos de vos”.

El posteo de Roccuzzo en Instagram se dio luego de la goleada 3-0 de la Selección argentina a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, partido en el que Messi se despachó con un doblete.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos”, rezaba la dedicatoria.

Durante la previa del partido ante Venezuela se dio un momento muy emotivo, ya que Messi salió a la cancha visiblemente emocionado y tomado de la mano con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/