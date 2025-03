De Paul vivió un curioso incidente en el amistoso de la selección en Huracán

El mediocampista Rodrigo De Paul fue el protagonista de un peculiar momento en el amistoso que enfrentó a la selección mayor y el combinado Sub 20, disputado en el estadio de Huracán.

Este encuentro, que tuvo como objetivo recaudar fondos para los afectados por las inundaciones en Blanca Blanca, finalizó con un triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni por 2-0, gracias a los goles de Ángel Correa y Nico Paz.

El partido se desarrolló en un formato amistoso, con dos tiempos de 20 minutos, manteniendo un ritmo competitivo. En una jugada donde Santiago Hidalgo, joven delantero de Independiente, intentó quitarle el balón, De Paul cayó al suelo tras una falta desde atrás.

Este incidente captó la atención de los presentes, ya que De Paul, conocido por su competitivo carácter, miró fijamente a Hidalgo, quien rápidamente se aproximó para ofrecerle disculpas y extenderle la mano.

No obstante, el mediocampista optó por levantarse sin ayuda, una decisión que generó repercusión entre los asistentes al partido. A pesar de este momento, De Paul dejó de lado cualquier controversia y, al finalizar el encuentro, elogió a los jugadores del Sub 20, afirmando: 'La rompen; tienen futuro en la selección. Lo hicieron muy bien, fue un lindo partido. La gente disfruta del fútbol, y fue una tarde redonda. Me gusta que se jueguen estos encuentros con seriedad. Los pibes entrenan junto a nosotros en el predio y siempre muestran la mejor actitud'.

Este amistoso también marcó el regreso de De Paul tras sufrir un golpe que lo apartó del enfrentamiento anterior contra Uruguay, un alivio considerando el próximo clásico ante Brasil. Al ser consultado sobre su disponibilidad para el Monumental, el mediocampista declaró: 'Es decisión del cuerpo técnico, pero estoy a disposición. Son los partidos más lindos, ya los enfrenté varias veces. Ojalá el martes pueda estar ahí'.

Sobre la importancia del choque, De Paul añadió: 'Es el clásico de selecciones que todos miran, el más importante. Será un martes especial; vamos a disfrutarlo juntos y, con suerte, celebraremos la clasificación al próximo Mundial'.