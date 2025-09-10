De Paul elogió el desempeño de Argentina: “Siempre mostramos buen fútbol"

FOTO: Rodrigo De Paul con la cinta de capitán de la Selección argentina. (Foto NA: @AFA)

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo De Paul, aseguró que “el equipo mostró buen fútbol en todas las Eliminatorias Sudamericanas”, a pesar de la derrota de este martes por 1-0 ante Ecuador.

En declaraciones televisivas tras la caída en la última jornada del clasificatorio al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, el volante surgido en Racing y actual compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, analizó el desempeño de La Albiceleste en el certamen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Las Eliminatorias siempre son difíciles. Por más que este año había más selecciones que clasificaban, se generan muchas dudas si el equipo no lo hace bien o si le cuesta. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en la seriedad con el equipo y en donde dejamos la vara”, comenzó el ex Atlético de Madrid.

Y destacó: “en toda la eliminatoria mostramos buen fútbol, en muchos momentos de gran valor y con partidos históricos en lugares donde no se había ganado. La gente lo vivió feliz y nosotros estamos contentos con eso”.

Además, se refirió a la reciente caída ante la Tricolor. Si bien reconoció que el rendimiento en el encuentro no fue el esperado, le restó importancia debido al nivel del combinado nacional durante toda la competición.

“Siempre hay cosas para corregir. Se nos puso complicado el partido, pero en el segundo tiempo creo que fuimos superiores. En líneas generales hicimos una gran eliminatoria, terminamos primeros y nos quedamos con eso”, soltó.

Por otro lado, De Paul afirmó que “prefiere no hablar de polémicas” tras ser consultado por la expulsión de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, que lo podría dejar afuera del debut en la Copa del Mundo 2026, y el penal sancionado por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico ante Angelo Preciado.

En la misma línea, habló de su relación con el zaguero central del Benfica de Portugal y sus sensaciones al portar la cinta de capitán luego de que el defensor de 37 años viera la tarjeta roja.

“No hable tanto con ‘Ota’ porque lo conozco y sé que seguramente estaba caliente. Para mi llevar la cinta es un orgullo gigante. Justo hoy cumplía 80 partidos en la selección y nunca pensé que iba a poder lograr semejante cantidad de partidos con títulos y momentos super lindos. Estoy muy feliz con todo lo que viví con esta camiseta”, concluyó.