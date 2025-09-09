En vivo

Ana Castro

Argentina

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Boletín de calificaciones: la derrota de Argentina no empaña las eliminatorias

Por Claudio Giglioni.

09/09/2025 | 23:39Redacción Cadena 3

FOTO: El equipo de Scaloni sufrió un traspié en Guayaquil.

Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

Boletín de calificaciones

Ecuador

Hernán Galíndez 5,50

Joel Ordóñez 5,50

Willian Pacho 6

Piero Hincapié 4,50

Ángelo Preciado 5

Alan Franco 6,50

Moisés Caicedo 7

Pedro Vite 5

Gonzalo Plata 5

Nilson Angulo 6

Enner Valencia 6

Argentina

Emiliano Martínez 7

Gonzalo Montiel 5

Leonardo Balerdi 4

Nicolás Otamendi 4,50

Nicolás Tagliafico 5

Rodrigo De Paul 5,50

Leandro Paredes 7

Alexis Mac Allister 4,50

Giuliano Simeone 3

Lautaro Martínez 4

Nicolás González 4,50

Juan Foyt 5,50

Franco Mastantuono 5

Julián Álvarez 4,50

Giovani Lo Celso 4,50

Nahuel Molina 5

