Boletín de calificaciones: la derrota de Argentina no empaña las eliminatorias
Por Claudio Giglioni.
09/09/2025 | 23:39Redacción Cadena 3
FOTO: El equipo de Scaloni sufrió un traspié en Guayaquil.
Boletín de calificaciones
Ecuador
Hernán Galíndez 5,50
Joel Ordóñez 5,50
Willian Pacho 6
Piero Hincapié 4,50
Ángelo Preciado 5
Alan Franco 6,50
Moisés Caicedo 7
Pedro Vite 5
Gonzalo Plata 5
Nilson Angulo 6
Enner Valencia 6
/Inicio Código Embebido/
Rumbo a Estados Unidos. Argentina cayó 1-0 ante Ecuador, pero terminó como líder de las eliminatorias
El local se impuso con un polémico tanto de penal de Enner Valencia. Ambos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Otamendi y Caicedo. "La Albiceleste" jugó con un equipo alternativo.
/Fin Código Embebido/
Argentina
Emiliano Martínez 7
Gonzalo Montiel 5
Leonardo Balerdi 4
Nicolás Otamendi 4,50
Nicolás Tagliafico 5
Rodrigo De Paul 5,50
Leandro Paredes 7
Alexis Mac Allister 4,50
Giuliano Simeone 3
Lautaro Martínez 4
Nicolás González 4,50
Juan Foyt 5,50
Franco Mastantuono 5
Julián Álvarez 4,50
Giovani Lo Celso 4,50
Nahuel Molina 5
.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
.