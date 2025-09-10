En vivo

Deportes

Argentina pierde el liderazgo en el ranking FIFA tras la derrota ante Ecuador

El conjunto de Lionel Scaloni estuvo en la cima durante dos años y medio.

10/09/2025 | 12:35Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina perderá el liderazgo en el ranking FIFA después de la derrota ante Ecuador.

La Selección argentina perdió el primer lugar en el ranking FIFA tras la derrota frente a Ecuador en Guayaquil en las Eliminatorias Sudamericanas.

La caída por 1 a 0 no solo significó el cierre de un largo invicto en la competencia, sino también el final de una racha de dos años y medio en lo más alto de la clasificación mundial. En la próxima actualización de septiembre, la “Albiceleste” descenderá al tercer puesto, quedando por detrás de España y Francia.

Desde abril de 2023, el equipo de Lionel Scaloni se mantenía como líder del ranking, una posición que había logrado consolidar tras consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, la derrota en Guayaquil alteró el escenario.

La Selección argentina cerrará este ciclo con 1885.36 puntos, frente a los 1867.09 de España y los 1862.03 de Francia, que aprovecharon sus recientes resultados para superarla.

Aun así, en redes sociales se vio como un dato positivo desde lo supersticioso debido a que históricamente, ninguna selección que llegó a un Mundial en el primer puesto del ranking logró consagrarse campeona.

Por otro lado, la “Albiceleste” podría volver a la cima dependiendo de sus resultados conseguidos en los duelos frente a Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA, además de los resultados que obtengan España y Francia en sus respectivas competencias.

Lectura rápida

¿Qué pasó con la Selección argentina? La Selección argentina perdió el primer lugar en el ranking FIFA tras caer ante Ecuador.

¿Quién es el entrenador del equipo? El entrenador de la Selección argentina es Lionel Scaloni.

¿Cuándo ocurrió la derrota? La derrota ocurrió recientemente en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Dónde se disputó el partido? El partido se disputó en Guayaquil, Ecuador.

¿Qué implica esta derrota? Implica que Argentina descenderá al tercer puesto en la próxima actualización del ranking FIFA.

[Fuente: Noticias Argentinas]

